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وزير دفاع كوريا الجنوبية يهدد بمحو الجارة الشمالية!

وزير دفاع كوريا الجنوبية يهدد بمحو الجارة الشمالية!
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

هدد وزير دفاع كوريا الجنوبية اليوم بمحو كوريا الشمالية من سطح الأرض في حال استخدامها أسلحتها النووية ضد بلاده أو ضد الولايات المتحدة، إلا أنه استبعد أن تقدم بيونغ يانغ على ذلك.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الوزير الكوري الجنوبي سونغ يونغ مون رده على سؤال بشأن إمكانية أن تستخدم كوريا الشمالية أسلحتها النووية في الهجوم بقوله: "إذا استخدمت كوريا الشمالية أسلحتها النووية التي طورتها مستهدفة الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا الجنوبية، فإن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى محو النظام الكوري الشمالي الحاكم من الخارطة الدولية، وإن مثل هذا السيناريو الافتراضي لاستخدامها السلاح النووي هو مجرد استراتيجية لدعاية نظام كيم جونغ أون، ولا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث في الواقع".

كما وصف سونغ في منتدى فولرتون الأمني السادس المنعقد في سنغافورة، إمكانية أن تحاول كوريا الشمالية استخدام أسلحتها النووية لتحقيق الوحدة في شبه الجزيرة الكورية بأنها "فكرة متناقضة".

وشدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على أن سياسة الدفاع الجديدة التي تنتهجها حكومة بلاده "هي سياسة ملائمة لبناء السلام من أجل البشرية، وأن الطريق سيستغرق وقتا طويلا، غير أنه لا بد من المضي فيه بصبر".

وأضاف في هذا الصدد "يمكننا القول بكل وضوح، إن الحكومة ستستمر في انتهاج سياسة النزع النووي، فضلا عن الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وبشأن إمكانية حدوث مواجهة عسكرية، قال سونغ: "إنه في حال وضع سيناريو افتراضي يتمثل في حدوث هجوم نووي محتمل من قبل كوريا الشمالية، فإنها ستواجه انتقاما جسيما بأسلحة تقليدية أقوى من أسلحتها النووية من الجنوب".

ولفت الوزير إلى أن كوريا الجنوبية لن تعترف بكوريا الشمالية دولة نووية، بل "سترد بكل قدر على استفزازاتها العسكرية المحتملة، مع مواصلة جهودها الرامية لتحقيق النزع النووي بصورة مؤكدة لا رجعة فيها في شبه الجزيرة الكورية باستخدام جميع الوسائل الممكنة".

المصدر: يونهاب

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