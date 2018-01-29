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الجزيرة: تركيا والمعارضة ترفضان عرضا روسيا بتشكيل 6 لجان في إطار سوتشي
الجزيرة : تركيا والمعارضة تطرحان تشكيل لجنة دستورية تكون مرجعيتها جنيف
مراسل العالم : وصول المئات من المقاتلين السلفيين من جبهة المخاء إلى عدن
مراسل العالم : مؤتمر سوتشي حول سوريا سيكون ليوم واحد
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز
مراسل العالم عن مصدر ميداني: حملة اعتقالات واسعة في عدن تقوم بها جماعة وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات
مصادر من سوتشي: المؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم
موفد العالم عن مصادر خاصة: مناقشة الدستور امر سوري سوري ويناقش في سوريا
موفد العالم: ما يتم الحديث عنه عن تشكيل لجنة في سوتشي لصياغة الدستور السوري غير صحيح
مراسل العالم : مرتزقة العدوان السعودي أطلقت صاروخ كاتيوشا على منزل مواطن في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش
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