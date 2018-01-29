الصحة العالمية: اتصالات لحل أزمة وقود مشافي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأضاف ضاهر في حديث خاص لوكالة "شهاب"، أن هناك منحة أوروبية بمليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية للخدمات الحيوية، وهناك اتصالات مع الحكومة لتنفيذ منحة مليون و800 ألف شيكل لضمان استمرارية العمل الصحي في غزة.

وأوضح أن هناك اتصالات ومساعي لتوفير التمويل لأزمتي نقص الدواء وأزمة الوقود، "الامر لا زال صعبا لكن نأمل أن يكون هناك أفق لإيجاد مصادر تمويلية لحل الأزمتين"، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون بسبب نفاذ الوقود وسيتم تحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى، محذرة من توقف مشفى الدرة للأطفال.

وقالت الوزارة إن 60 ألف نسمة في بيت حانون شمال قطاع غزة أصبحوا بلا خدمات صحية عقب توقف مشفى بيت حانون والتي تحتاج الى 500 لتر لتشغيل مولدها الكهربائي في حال انقطاع الكهرباء من 8 الى 12 ساعة يوميا

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