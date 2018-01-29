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سانا: ما ينتشر عن اللجان في سوتشي يهدف التشويش

سانا: ما ينتشر عن اللجان في سوتشي يهدف التشويش
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر من مدينة سوتشي في وقت سابق اليوم الاثنين، أن المسودات التي تنتشر هنا وهناك عن اللجان أو البيان الختامي للمؤتمر “غير دقيقة على الإطلاق”.

العالم - سوريا

نقلت ذلك وكالة "سانا" عن المصادر التي اوضحت أن نشر تلك المسودات غير الدقيقة يهدف للتشويش على المؤتمر مؤكدة أن أي “وثيقة ستعرض على المؤتمر سيتم التصويت عليها ومن ثم يتم اعتمادها”.

وكان مصدر روسي أكد أن المؤتمر يوفر فرصة حقيقية لإطلاق حوار بناء بين جميع السوريين حول العملية السياسية للوصول الى حل للأزمة فى سوريا.

ومن المقرر ان تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في وقت لاحق اليوم الاثنينبمدينة سوتشي الروسية حيث تستمر الوفود المشاركة بالوصول إلى المدينة الواقعة على البحر الأسود.

 

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