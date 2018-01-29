موسكو: واشنطن تحاول التأثير على الانتخابات الروسية

العالم - اوروبا

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتبر نشر التقرير الأمريكي محاولة لزعزعة الأوضاع قبيل الانتخابات: "الرد إيجابي. نحن بالفعل نرى ذلك محاولة مباشرة وواضحة بربط توقيت بعض الإجراءات بالانتخابات للتأثير عليها. لسنا متفقين مع ذلك وواثقون أن أي تأثير لن يقع".

وأضاف بيسكوف: "نشر القائمة في حد ذاته لا يعني شيئا. تعلمون أن النشر ليس موجة عقوبات جديدة. ومع ذلك، بالطبع سيتوجب النظر وتحليل الإجراءات التي ستتبع النشر. بالطبع ستحلل هذه الإجراءات في موسكو لحماية مصالحنا في كل الأحوال".

سبوتنيك