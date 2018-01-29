فيسك: ضحايا الهجوم التركي أطفال ورضع ونساء ومهجرون

العالم - سوريا

وأشار فيسك في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أنه التقى العديد من ضحايا العدوان على عفرين والقرى المجاورة لها و كانوا في أغلبيتهم من المدنيين وفي بعض الحالات عائلات بكاملها سقطت بين قتيل وجريح في الاستهداف التركي لمنازلهم في عملية تحمل اسما مثيرا للسخرية ألا وهو "غصن الزيتون".

وتابع فيسك أن ما يثير الاستياء الشديد النظر في الرواية الرسمية التركية للمجازر التي ارتكبها الطيران التركي والتي تم في إحداها فقط نقل نحو 34 قتيلا إلى مشفى عفرين مشيرا إلى أن النظام التركي لا يتورع عن التبجح بقصف أكثر من سبعين طائرة تابعة له ما يزعم أنها مواقع لمسلحين اكراد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أعرب في تصريح له في العشرين من الشهر الجاري عن إدانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.

وأسفر العدوان التركي في أسبوعه الأول على عفرين والقرى التابعة لها عن استشهاد 86 شخصا وجرح 198 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن إضافة إلى وقوع أضرار مادية ودمار بالبنى التحتية بينما توقفت الحركة في منطقة عفرين والقرى التابعة لها نتيجة القصف الكثيف المتواصل.

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