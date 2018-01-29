البث المباشر
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز
مراسل العالم : مرتزقة العدوان السعودي أطلقت صاروخ كاتيوشا على منزل مواطن في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز
مصادر فلسطينية : اقتحام 35 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون بلدة ابو الظهور غرب مطار أبو الظهور العسكري في ريف ادلب الجنوبي الشرقي
ا ف ب: 9 قتلى في اشتباكات بالدبابات والمدفعية الثقيلة في عدن جنوب اليمن
الميادين : وحدات الحماية الكردية تعلن استعادة السيطرة على معظم النقاط في جبل برصايا بريف حلب الشمالي
صحيفة الأخبار اللبنانية : "الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت من تحديد هويتي ضابطين إسرائيليين شاركا مع عملاء لبنانيين في محاولة اغتيال القيادي بحماس محمد حمدان في صيدا"
مصادر بحرينية : محاكم نظام آل خليفة تثبت حكم الإعدام الصادر ضد ضحية التعذيب "ماهر الخبار"
الجزيرة : 50 معارضا من شمال سوريا ينسحبون من المشاركة في مؤتمر سوتشي
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يشرع بهدم منزلَيْن قيد الإنشاء في منطقة بير عونة في بيت جالا غرب بيت لحم

فيسك: ضحايا الهجوم التركي أطفال ورضع ونساء ومهجرون

فيسك: ضحايا الهجوم التركي أطفال ورضع ونساء ومهجرون
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك أن الضحايا الذين يسقطون في العدوان الذي يشنه نظام رجب طيب أردوغان على منطقة عفرين شمال سوريا هم في حقيقة الأمر من الأطفال والنساء والرضع والمهجرين.

العالم - سوريا

وأشار فيسك في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى أنه التقى العديد من ضحايا العدوان على عفرين والقرى المجاورة لها و كانوا في أغلبيتهم من المدنيين وفي بعض الحالات عائلات بكاملها سقطت بين قتيل وجريح في الاستهداف التركي لمنازلهم في عملية تحمل اسما مثيرا للسخرية ألا وهو "غصن الزيتون".

وتابع فيسك أن ما يثير الاستياء الشديد النظر في الرواية الرسمية التركية للمجازر التي ارتكبها الطيران التركي والتي تم في إحداها فقط نقل نحو 34 قتيلا إلى مشفى عفرين مشيرا إلى أن النظام التركي لا يتورع عن التبجح بقصف أكثر من سبعين طائرة تابعة له ما يزعم أنها مواقع لمسلحين اكراد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أعرب في تصريح له في العشرين من الشهر الجاري عن إدانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا.

وأسفر العدوان التركي في أسبوعه الأول على عفرين والقرى التابعة لها عن استشهاد 86 شخصا وجرح 198 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن إضافة إلى وقوع أضرار مادية ودمار بالبنى التحتية بينما توقفت الحركة في منطقة عفرين والقرى التابعة لها نتيجة القصف الكثيف المتواصل.

 

 

2-10

روابط ذات صلة

الطائرات التركية تعاود قصف عفرين مع استمرارالاشتباكات

أردوغان يعلن الخسائر التركية في معركة عفرين

بالفيديو.. تركيا تواصل هجومها على عفرين

بعد عفرين.. ما هو موقف الإدارة الذاتية الكردية من "سوتشي"؟

منظمة السلام الدولية: الوضع الإنساني في عفرين صادم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إسرائيليان بين بيروت وصيدا..

حزب الله :المقاومة هي ضمان السلم الاهلي في لبنان

صحيفة سعودية.. الكشف عن خطوات ما بعد الإفراج عن الوليد بن طلال

مقتل 4 جنود بهجوم ثان على قاعدة عسكرية في مالي

تدشين نظام محاكاة تحليق طائرت اف 4 محلي الصنع

شاهد بالفيديو.. اختطاف طفلة بالطريق العام في اميركا

بالفيديو...انطلاق مؤتمر سوتشي اليوم بمشاركة أكثر من 1600شخصية

بالفيديو..هكذا يستعد الجيش السوري لاقتحام بلدة ابو الظهور..

مؤتمر سوتشي يبدأ أعماله التحضيرية اليوم

سانا: ما ينتشر عن اللجان في سوتشي يهدف التشويش

وزير باكستاني يدعو الى توطيد العلاقات السياحية مع ايران

فيسك: ضحايا الهجوم التركي أطفال ورضع ونساء ومهجرون

ألمانيا تكتفي بحصتها من لاجئي مخيمات إيطاليا واليونان

موسكو: واشنطن تحاول التأثير على الانتخابات الروسية

محاكم البحرين تثبت حكم الإعدام الصادر ضد ضحية التعذيب ماهر الخباز

ماذا تعني هذه الخطوط على المعصم؟ عدّوها واكتشفوا!

بالفيديو :ضع شوكة في باب المنزل.. النتيجة سوف تذهلك جدا!

الصحة العالمية: اتصالات لحل أزمة وقود مشافي غزة

بيسكوف:مؤتمر سوتشي خطوة مهمة في التسوية السورية

الإفراج عن 275 أسيرا في صفقة تبادل بين القوات اليمنية والموالية للعدوان بشبوه

الأکثر مشاهدة