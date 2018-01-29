البث المباشر
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز
مراسل العالم : مرتزقة العدوان السعودي أطلقت صاروخ كاتيوشا على منزل مواطن في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز
مصادر فلسطينية : اقتحام 35 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي
مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخ غراد على تجمعات مرتزقة تحالف العدوان السعودي في جنوب منطقة كهبوب بلحج
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون بلدة ابو الظهور غرب مطار أبو الظهور العسكري في ريف ادلب الجنوبي الشرقي
ا ف ب: 9 قتلى في اشتباكات بالدبابات والمدفعية الثقيلة في عدن جنوب اليمن
الميادين : وحدات الحماية الكردية تعلن استعادة السيطرة على معظم النقاط في جبل برصايا بريف حلب الشمالي
صحيفة الأخبار اللبنانية : "الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت من تحديد هويتي ضابطين إسرائيليين شاركا مع عملاء لبنانيين في محاولة اغتيال القيادي بحماس محمد حمدان في صيدا"
مصادر بحرينية : محاكم نظام آل خليفة تثبت حكم الإعدام الصادر ضد ضحية التعذيب "ماهر الخبار"
الجزيرة : 50 معارضا من شمال سوريا ينسحبون من المشاركة في مؤتمر سوتشي

صحيفة سعودية..

الكشف عن خطوات ما بعد الإفراج عن الوليد بن طلال

الكشف عن خطوات ما بعد الإفراج عن الوليد بن طلال
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة “سبق” السعودية، الاثنين، عن الخطوات التي ستلي إنجاز ما اسمته “تسويات الفساد” في البلاد.

العالم - السعودية

وقالت الصحيفة السعودية إن “معظم من تم إيقافهم قبلوا التسوية”، مؤكدة أنه في “حال الرفض يُحال الموقوف للنيابة العامة”. ورأت أن المفاوضات والتسويات الخاصة بملفات الفساد في المملكة قد اقتربت من مرحلتها الأخيرة، خاصة “بعد الإفراج عن بعض الموقوفين، وأبرزهم الأمير الوليد بن طلال، والأمير تركي بن ناصر”.

وذكرت الصحيفة ببيان النائب العام في السعودية، سعود المعجب، والذي أكد فيه: “موافقة معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة على التسوية”، لافتة إلى أن هذا البيان أوضح أيضا أسس هذه التسويات، حيث أشار إلى أنه “في حال عدم التوصل إلى تسوية، أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مع التشديد على عدم إرغام الموقوفين على قبول التسوية، أو أي أمر آخر، بل تتم مواجهتهم بما نسب إليهم، فإن أقروا به بكامل اختيارهم ورضاهم يتم اللجوء للخطوة الثانية، وهي الاتفاق معهم على تسوية تدفع للدولة مقابل التوصية بالعفو عنهم، وانقضاء الدعوى الجزائية، ثم الخطوة الثالثة وهي توقيع اتفاقية التسوية. وللموقوف حرية رفض التسوية في أي وقت ما دام لم يوقِّع عليها”.

وأضافت “سبق” أن” أعمال لجنة مكافحة الفساد ستدخل مرحلة جديدة، هي الإحالة إلى النيابة العامة”، بالنسبة للقضايا التي لم تتم تسويتها، مؤكدة أنه في هذه المرحلة، ستدرس النيابة العامة السعودية “قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقه، ومنها مواصلة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد، وذلك وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية”.

وبحسب النيابة العامة: “يتم البت في أمر إيقاف المتهم على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه سيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاما، التي تصل إلى ستة أشهر وفقا لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة”.

وبشأن الخطوة الأخيرة، أفادت الصحيفة السعودية بأن ما سيجري في هذه المرحلة “إما أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق، لعدم كفاية الأدلة، وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإما أن يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة”.

106-1

روابط ذات صلة

مجتهد: هذه دوافع لقاء ابن طلال مع رويترز وما بعد إطلاقه

مصادر: الإفراج عن الوليد بن طلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

السيسي يبعث برسالة طمأنة لشعوب السودان ومصر وإثيوبيا

بيسكوف: لا نرى منافسين لبوتين.. ونافالني لا يشكل تهديدًا

إسرائيليان بين بيروت وصيدا..

حزب الله :المقاومة هي ضمان السلم الاهلي في لبنان

صحيفة سعودية.. الكشف عن خطوات ما بعد الإفراج عن الوليد بن طلال

مقتل 4 جنود بهجوم ثان على قاعدة عسكرية في مالي

تدشين نظام محاكاة تحليق طائرت اف 4 محلي الصنع

شاهد بالفيديو.. اختطاف طفلة بالطريق العام في اميركا

بالفيديو...انطلاق مؤتمر سوتشي اليوم بمشاركة أكثر من 1600شخصية

بالفيديو..هكذا يستعد الجيش السوري لاقتحام بلدة ابو الظهور..

مؤتمر سوتشي يبدأ أعماله التحضيرية اليوم

سانا: ما ينتشر عن اللجان في سوتشي يهدف التشويش

وزير باكستاني يدعو الى توطيد العلاقات السياحية مع ايران

فيسك: ضحايا الهجوم التركي أطفال ورضع ونساء ومهجرون

ألمانيا تكتفي بحصتها من لاجئي مخيمات إيطاليا واليونان

موسكو: واشنطن تحاول التأثير على الانتخابات الروسية

محاكم البحرين تثبت حكم الإعدام الصادر ضد ضحية التعذيب ماهر الخباز

ماذا تعني هذه الخطوط على المعصم؟ عدّوها واكتشفوا!

بالفيديو :ضع شوكة في باب المنزل.. النتيجة سوف تذهلك جدا!

الصحة العالمية: اتصالات لحل أزمة وقود مشافي غزة

الأکثر مشاهدة