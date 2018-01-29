شاهد: رسام تاتو فقد يده فاحترف الوشم بالبديلة الصناعية

العالم- منوعات

لم يوقف هذا الحادث " جى سى" عن تحقيق حلمه، وأصر على تحقيقه، وفى الوقت الذى يدخل فيه مَن فقدوا أحد أعضائهم فى حالات نفسية سلبية، وجد جيه سى الحل فى استغلال إعاقته للوصول للعالمية.

بدأ فى تعلم الرسم باليد اليسرى، وأتقنها تماماً ومن ثم بدأ رسم التاتو باليسرى، ولكنه قابل شخصا غير له وجهة نظره وهو جيه ال جونزال، مصمم مكينات التاتو، والذى عرض ماكينة تاتو على شكل يد صناعية تمكن تينيت من الرسم بيده اليمنى، ولكن بعد تعلم رسم التاتو باليسرى.

وعن تجربته قال " جى سى":" "الأمر ليس سهلاً أبداً، فقد تعلمت رسم التاتو بيدى الاثنين ولكن الاختلاف فى رسم التاتو بيد غير موجودة من الأساس، وفى بادئ الأمر فقدت الأمل فى وجود أى شخص يمكن أن يثق بشخص معاق ليرسم له تاتو دائم، ولكن النتيجة كانت عكسية تماماً، وأفضل مما توقعت".

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