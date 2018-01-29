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شاهد: رسام تاتو فقد يده فاحترف الوشم بالبديلة الصناعية

شاهد: رسام تاتو فقد يده فاحترف الوشم بالبديلة الصناعية
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

الطموح والأمل وجهان لعملة واحدة، فإذا كان الفرد لديه حلم فليس من المستحيل تحقيقه، هذه الكلمات تصف قصة "جى سى تينيت" والذى تحدى إعاقته وظروفه للوصول إلى حلمه. كان جيه سى يحلم منذ صغره بأن يكون رسام تاتو عالميا، ولكن تعرض لحادث مروع فى عامه الـ22 الذى أدى إلى فقدان يديه اليمنى الذى اعتاد الرسم بها، وفقاً لما جاء بموقع  ripleys جيه سى.

العالم- منوعات

لم يوقف هذا الحادث " جى سى" عن تحقيق حلمه، وأصر على تحقيقه، وفى الوقت الذى يدخل فيه مَن فقدوا أحد أعضائهم فى حالات نفسية سلبية، وجد جيه سى الحل فى استغلال إعاقته للوصول للعالمية. 

بدأ  فى تعلم الرسم باليد اليسرى، وأتقنها تماماً ومن ثم بدأ رسم التاتو باليسرى، ولكنه قابل شخصا غير له وجهة نظره وهو جيه ال جونزال، مصمم مكينات التاتو، والذى عرض ماكينة تاتو على شكل يد صناعية تمكن تينيت من الرسم بيده اليمنى، ولكن بعد تعلم رسم التاتو باليسرى.

وعن تجربته قال " جى سى":" "الأمر ليس سهلاً أبداً، فقد تعلمت رسم التاتو بيدى الاثنين ولكن الاختلاف فى رسم التاتو بيد غير موجودة من الأساس، وفى بادئ الأمر فقدت الأمل فى وجود أى شخص يمكن أن يثق بشخص معاق ليرسم له تاتو دائم، ولكن النتيجة كانت عكسية تماماً، وأفضل مما توقعت".

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شاهد: رسام تاتو فقد يده فاحترف الوشم بالبديلة الصناعيةشاهد: رسام تاتو فقد يده فاحترف الوشم بالبديلة الصناعية
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