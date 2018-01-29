الرئيس الالماني يصل بيروت في زيارة رسمية

العالم_لبنان

ويجري الرئيس الالماني عند الخامسة عصرا محادثات مع الرئيس عون تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون في مختلف المجالات. كما يتناول البحث الاوضاع الاقليمية والدولية. يسبقها حفل استقبال رسمي عند مدخل ​القصر الجمهوري​.

كما ويلتقي الرئيس الالماني خلال وجوده في بيروت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، كما يتفقد الكتيبة الالمانية العاملة في القوة البحرية لـ "​اليونيفيل​".

ويلتقي الرئيس الالماني رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية في ​دار الفتوى​، على ان يزور مدينة ​رفيق الحريري​ الجامعية في الحدث حيث يلقي محاضرة، يليها حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية.

113