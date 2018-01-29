قصة متقاعد عسكري مع ملك الاردن تشعل مواقع التواصل !

تداول آلاف الأردنيين شريط فيديو مُثير جدًّا، يتحدث فيه أردني مُتقاعد من العسكرية، عن حالة الشعب الفقيرة والظلم الذي تعرض له من الحُكومات.

ويُطالب العسكري المُتقاعد الذي أثار ضجة واسعة النطاق بسبب بساطة لُغته ومُباشرته في القَول إلى الملك شخصيًّا التدخل ضد غول الأسعار، وإنصاف الناس الذين يُؤيّدون النظام ولا يريدون الاصطدام مع السلطات.

وقال المُتحدّث للملك مُباشرة: "سيدي.. أرجوك لا نريد أن ننزل إلى الشارع، ولا نُريد أن نصطدم بعيالنا وأولادنا الذين يخدمون الواجب في قوات الأمن والدرك”، وأضاف: "سيدي لا نُريد مُواجهة الدرك، ونرجوك أن تتدخل وتُنصفنا من الأسعار التي تأكل الأخضر واليابِس". حسب ما نشر موقع جفرا نيوز الاردني.

وشدد المُتحدث في الشريط الذي تداوله العشرات حتى من السياسيين الكِبار على أن حُكومة الملقي فاسدة وأن رئيسها ومن سَبقه وهو الدكتور عبدالله النسور ظَلموا الشَّعب الأُردني.

المصدر: وطن

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