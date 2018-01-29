ولايتي : الاعيب اميركا ضد ايران لن يكتب لها النجاح

العالم - ايران

وفند ولايتي في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون اتهامات اميركا الخاوية ضد ايران فيما يتعلق باليمن وقال، انهم يتهموننا بالتدخل المباشر في اليمن في الوقت الذي يتجاهلون بشكل غير مباشر شجاعة ومقاومة وتضحيات الشعب اليمني.

واضاف ان الشعب اليمني شعب مضحي عرف بصموده بوجه الاجنبي وتمكن لحد الان من هزيمة التحالف السعودي الاماراتي ما اضطر المعتدين الى اتهام ايران للتغطية على فشلهم .

واكد ولايتي ان ايران لن تدخر جهدا لتوفير الدعم الانساني لليمن ان تمكنت من ذلك ولكن الاتهامات ضد ايران تعد تجاهلا غير مباشر لشجاعة وصمود الشعب اليمني.

وحذر ولايتي من ان هذه المزاعم لن تحل مشكلة اميركا والسعودية والامارات وان تشبث السعودية والامارات بسياستهما غير المعقولة سيحول اليمن الى مستنقع لهما على غرار فيتنام بالنسبة لاميركا .

واكد ولايتي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل نهجها في دعم الحركات الشعبية المتطلعة للحرية والسلام في المنطقة ولن تتردد لحظة عن هذا النهج .

يذكر ان الادارة الاميركية وفي سياق سياساتها الرامية الى التخويف من ايران ستستضيف في واشنطن اليوم الاثنين سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن على مادبة غذاء لترامب حيث من المقرر ان تقوم مندوبة اميركا لدى الامم المتحدة نيكي هيلي بعرض اجزاء من صواريخ تزعم انها ايرانية نقلت الى اليمن .

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