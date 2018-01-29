"قسد" تعلن إسقاط طائرة تركية في عفرين

العالم-سوريا

وقال بيان قوات سوريا الديمقراطية، بحسب سبوتنيك، اليوم الاثنين 29 يناير / كانون الثاني، إنه تم إسقاط طائرة تركية بدون طيار في ناحية بلبلة، بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وذكر البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن قواتها أسقطت طائرة استطلاع تركية من نوع (درون) في ناحية بلبلة.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 يناير، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" الإرهابيين شمال غربي سوريا.

كما اعلن مسلّحو "قسد" عن تدمير دبابة تركية، خلال الاشتباكات بين الطرفين في محيط قرية مرعناز بريف حلب الشمالي .

واعلنت قسد عبر موقعها الرسمي مقتل وجرح عدد من عناصر التدخل التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، خلال تصدي "قسد" لمحاولة التدخل التركي والمجموعات المدعومة منه، التقدم في محيط قرية حمام على الحدود السورية - التركية جنوب غرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي .

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