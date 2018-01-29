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وكالة سانا : مصادر من سوتشي قالت أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي هو مؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم.. المسودات التي تنشر عن اللجان أو البيان الختامي للمؤتمر غير دقيقة وتهدف للتشويش عليه.. المؤتمر لم يبدأ بعد وبالتالي لا يمكن التكهن بنتائجه مسبقاً
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مصادر من سوتشي: المؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم

الجزيرة : تركيا والمعارضة تطرحان تشكيل لجنة دستورية تكون مرجعيتها جنيف

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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