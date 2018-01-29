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مراسل العالم : مسلحو غوطة دمشق الشرقية يستهدفون ضاحية الاسد بعدد من قذائف هاون
مصادر بحرينية : البرلماني السابق علي الأسود حول إسقاط الجنسيات، قال على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً أكبر في إيقاف هذه المهزلة !
وكالة سانا : مصادر من سوتشي قالت أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي هو مؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم.. المسودات التي تنشر عن اللجان أو البيان الختامي للمؤتمر غير دقيقة وتهدف للتشويش عليه.. المؤتمر لم يبدأ بعد وبالتالي لا يمكن التكهن بنتائجه مسبقاً
الجزيرة: تركيا والمعارضة ترفضان عرضا روسيا بتشكيل 6 لجان في إطار سوتشي
الجزيرة : تركيا والمعارضة تطرحان تشكيل لجنة دستورية تكون مرجعيتها جنيف
مراسل العالم : وصول المئات من المقاتلين السلفيين من جبهة المخاء إلى عدن
مراسل العالم : مؤتمر سوتشي حول سوريا سيكون ليوم واحد
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز
مراسل العالم عن مصدر ميداني: حملة اعتقالات واسعة في عدن تقوم بها جماعة وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات
مصادر من سوتشي: المؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم
الجزيرة: تركيا والمعارضة ترفضان عرضا روسيا بتشكيل 6 لجان في إطار سوتشي
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
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زاخاروفا: نشر "مسودة البيان الختامي" لمؤتمر سوتشي محاولة لإفشاله
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