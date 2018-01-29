 الكشف عن منفذ محاولة الإعتداء على الشيخ الكربلائي

العالم - العراق

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(بغداد اليوم)، إن "منفذ الاعتداء من أهالي قضاء المسيب شمالي محافظة بابل"، مبينا أن "المنفذ اعترف بانتمائه إلى (جماعة أحمد بن الحسن اليماني)".

وأضاف، المصدر بحسب ادعاء المعتقل، أنه "تم تدريبه على مستوى عالي من التدريب، دون اعطاء مزيد من التفاصيل".

وكان ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد تعرض، خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني، يوم الجمعة 26 كانون الثاني 2018، لمحاولة اعتداء فاشلة، قبل أن يتمكن المصلون وعناصر من حماية الكربلائي من الإمساك بالمعتدي، وإخراجه خارج الصحن.

ونفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن زيارة ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى الشخص الذي حاول الاعتداء عليه خلال خطبة الجمعة الماضية والتنازل عن حقه الشخصي.

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