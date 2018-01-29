البث المباشر
مراسل العالم : مسلحو غوطة دمشق الشرقية يستهدفون ضاحية الاسد بعدد من قذائف هاون
مصادر بحرينية : البرلماني السابق علي الأسود حول إسقاط الجنسيات، قال على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً أكبر في إيقاف هذه المهزلة !
وكالة سانا : مصادر من سوتشي قالت أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي هو مؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم.. المسودات التي تنشر عن اللجان أو البيان الختامي للمؤتمر غير دقيقة وتهدف للتشويش عليه.. المؤتمر لم يبدأ بعد وبالتالي لا يمكن التكهن بنتائجه مسبقاً
الجزيرة: تركيا والمعارضة ترفضان عرضا روسيا بتشكيل 6 لجان في إطار سوتشي
الجزيرة : تركيا والمعارضة تطرحان تشكيل لجنة دستورية تكون مرجعيتها جنيف
مراسل العالم : وصول المئات من المقاتلين السلفيين من جبهة المخاء إلى عدن
مراسل العالم : مؤتمر سوتشي حول سوريا سيكون ليوم واحد
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز
مراسل العالم عن مصدر ميداني: حملة اعتقالات واسعة في عدن تقوم بها جماعة وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات
مصادر من سوتشي: المؤتمر سوري سوري ونتائجه ستتمخض عن توافق بين السوريين أنفسهم

 الكشف عن منفذ محاولة الإعتداء على الشيخ الكربلائي

 الكشف عن منفذ محاولة الإعتداء على الشيخ الكربلائي
الإثنين ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر مطلع في محافظة كربلاء، الاثنين، عن هوية منفذ محاولة الاعتداء ضد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني يوم الجمعة الماضي.

العالم - العراق

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(بغداد اليوم)، إن "منفذ الاعتداء من أهالي قضاء المسيب شمالي محافظة بابل"، مبينا أن "المنفذ اعترف بانتمائه إلى (جماعة أحمد بن الحسن اليماني)".

وأضاف، المصدر بحسب ادعاء المعتقل، أنه "تم تدريبه على مستوى عالي من التدريب، دون اعطاء مزيد من التفاصيل".

وكان ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد تعرض، خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني، يوم الجمعة 26 كانون الثاني 2018، لمحاولة اعتداء فاشلة، قبل أن يتمكن المصلون وعناصر من حماية الكربلائي من الإمساك بالمعتدي، وإخراجه خارج الصحن.

ونفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن زيارة ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى الشخص الذي حاول الاعتداء عليه خلال خطبة الجمعة الماضية والتنازل عن حقه الشخصي.

114

 

روابط ذات صلة

هذه حقيقة زيارة الشيخ الكربلائي للشخص الذي اعتدى عليه..

ممثل آية الله السيستاني يتعرض لمحاولة اعتداء فاشلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الكشف عن مصير العبارة المفقودة في المحيط الهادئ

سياسي عراقي يفتح النار على "أطراف خليجية والسبب بارزاني!

شتاينماير يتفقد مخيما للاجئين والقوات الألمانية بالأردن

لافرينتييف: سوتشي فرصة للوفود لعرض رؤيتها حول السلام بسوريا

إذا ارتكبت هذا الخطأ..«واتس آب» سيفضحك أمام كل من تعرف

بالفيديو ...الواقع السيء لمشافي عفرين في ظل العدوان التركي

بالصور..آثار الدمار الناجم عن العدوان التركي على عفرين اليوم

 الكشف عن منفذ محاولة الإعتداء على الشيخ الكربلائي

كم هي حصة الوليد الإبراهيم في "إم.بي.سي" بعد الإفراج عنه؟

زاخاروفا: نشر "مسودة البيان الختامي" لمؤتمر سوتشي محاولة لإفشاله

المعارضة التركية مستعدة لإقامة اتصال مباشر مع دمشق

جابري انصاري یبحث مع لافرينتيف آخر التطورات السورية

فيديو صادم... فتاة هندية تنتحر بالسم قبيل زواجها /18+

آملي لاريجاني : الرأي العام العالمي يرفض اانتقائية الانظمة السلطوية 

شاهد بالفيديو...فيل غاضب يهاجم سيارة مع السياح

مجلة أمريكية: هذا ما تخلى عنه الوليد بن طلال مقابل حريته!

الرئيس الالماني يصل بيروت في زيارة رسمية

الحرس الثوري یوسع نطاق اشرافه المخابراتي في مياه الخليج الفارسي

ولايتي : الاعيب اميركا ضد ايران لن يكتب لها النجاح

شاهد: رسام تاتو فقد يده فاحترف الوشم بالبديلة الصناعية

الأکثر مشاهدة