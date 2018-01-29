كم هي حصة الوليد الإبراهيم في "إم.بي.سي" بعد الإفراج عنه؟

العالم - السعودية

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"رويترز"، أن حصة الإبراهيم في "إم.بي.سي"، وهي 40 في المئة، لن تتغير وأفاد بتبرئة ساحة الإبراهيم من أي مخالفات خلال التحقيق، مشيراً إلى أن الإبراهيم جدد البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية.

وقد أفرجت السلطات السعودية عن الإبراهيم في مطلع الأسبوع مع ستة على الأقل من رجال الأعمال السعوديين البارزين الذين جرى إيقافهم ضمن التحقيق.

وأطلقت السلطات السعودية، قبل يومين، سراح الوليد الإبراهيم وآخرين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة مجموعة "المملكة القابضة" الأمير الوليد بن طلال، وذلك بعد أكثر من مئة يوم من احتجازهم مع أمراء ومسؤولين كبار سابقين ورجال أعمال، في فندق "ريتز كارلتون – الرياض"، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وغسيل الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن الوليد الابراهيم، هو شقيق الجوهرة بنت إبراهيم آل إبراهيم، أرملة العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، وهو مالك أول قناة فضائية عربية في ثمانينيات القرن الماضي، ومؤسس شركة "آرا" للإنتاج.

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