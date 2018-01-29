سياسي عراقي يفتح النار على "أطراف خليجية والسبب بارزاني!

العالم - العراق

شن نائب عراقي، الاثنين، هجوما على "أطراف خليجية"، متهما إياها بإعداد مخطط مع جهات سياسية عراقية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال جاسم جعفر البياتي في تصريحات نقلها موقع "السومرية نيوز" إن "أطرافا خليجية (لم يسمهما) خصصت مبالغ طائلة لعودة مسعود البارزاني مرة أخرى إلى الواجهة وبشكل قوي".

وأوضح القيادي في حزب "الدعوة" أن "أطرافا وكتلا سياسية متورطة في هذا المشروع والهدف منه إقناع الأكراد وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع أطراف سنية وشيعية للذهاب إلى تشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات وتكليفهم بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء مقابل منح البارزاني ما يتبناه من امتيازات ومنها كركوك والمناطق المختلف عليها".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 أيار/ مايو المقبل، لكن هذا الموعد واجه انتقادات عدة من أطراف سياسية عراقية وفي مقدمتهم ممثلو السنة في البرلمان، مطالبين بإعادة نحو مليوني نازح إلى مناطقهم أولا.

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