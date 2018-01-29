شتاينماير يتفقد مخيما للاجئين والقوات الألمانية بالأردن

العالم- أوروبا



ويضم مخيم اللاجئين في الأردن نحو 30 ألف سوري فروا من الحرب الدائرة في بلادهم.

ويعتزم شتاينماير لقاء إحدى الأسر في المخيم حسب موقع " رأي اليوم "

وخلال لقائه الملك الأردني عبدالله الثاني أعرب شتاينماير الأحد عن شكره للأردن على استقبال مئات الآلاف من السوريين، متعهدا بمزيد من الدعم الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 300 جندي ألماني يتمركزون منذ خريف العام الماضي في قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن.

وكان تم نقل هؤلاء الجنود من قاعدة “إنجرليك” التركية إلى الأردن بعدما رفضت تركيا السماح لبرلمانيين ألمان بزيارة الجنود في إنجرليك.

ويتوجه شتاينماير عصر اليوم إلى لبنان، المحطة الثانية والأخيرة في جولته بالشرق الأوسط التي تستغرق أربعة أيام.

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