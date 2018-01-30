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الاعرجي يتعهد للكربلائي باتخاذ كافة الاجراءات بشأن الاعتداء عليه

الاعرجي يتعهد للكربلائي باتخاذ كافة الاجراءات بشأن الاعتداء عليه
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

تعهد وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي، الثلاثاء، باتخاذ كافة الاجراءات الامنية والقانونية بشأن حادثة الاعتداء على معتمد المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

العالم - العراق

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "وزير الداخلية قاسم الأعرجي زار وكيل المرجعية الدينية بالعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، من اجل الاطمئنان على صحته بعد محاولة الاعتداء المؤسفة التي تعرض لها يوم الجمعة الماضي".

واضاف المكتب ان "الاعرجي اكد للكربلائي ان الاجهزة الأمنية ستتخذ كافة الاجراءات الامنية والقانونية حول الحادث".

وتعرض ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى اعتداء فاشل قام به احد المرتبطين ببعض ما سمتها "الجهات المنحرفة" اثناء قرائته الخطبة الاولى يوم الجمعة (26 كانون الثاني 2018).

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