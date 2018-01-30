جوبا تستدعى القائم بالأعمال الأمريكي .. ما السبب؟؟

العالم - افريقيا

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن وكيل وزارة الخارجية بجنوب السودان، باك فالنتينو، طلب من مورو أن ينقل لحكومته احتجاج جوبا على تصريحات هيلي التى وصفت فيها سلفاكير بأنه «شريك غير مناسب» في عملية السلام.

وكانت المندوبة الأمريكية قد استشهدت بتقارير مراقبي وقف إطلاق النار، التي تحمّل الحكومة مسؤولية خروقات لاتفاق وقف القتال مع المتمردين الذين يقودهم نائب الرئيس السابق ريك مشار. مضيفاً: "يبدو أن السفيرة نيكي هيلي تنسى أن جمهورية جنوب السودان دولة ذات سيادة.. لقد أدلت بتصريحات تشهيرية لا مبرر لها حول الوضع في جنوب السودان، بما في ذلك تصريحاتها غير المشروطة بفرض حظر على الأسلحة".

المصدر: مصرس