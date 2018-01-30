تجمع في ذكرى الإعتداء على مسجد كيبيك في كندا

العالم - الأمريكيتان

ورفع المشاركون أمس الاثنين صور المسلمين الستة الذين قُتلوا في 29 كانون الثاني/يناير 2017 بعد صلاة العشاء. ورفع بعضهم لافتة كبيرة كتب عليها "معاً ضد الكراهية والعنصرية".

وفي أجواء البرد القارس، أطلقت "لويزا محمد سعيد" ارملة أحد الضحايا رسالة مؤثرة لهذا "الإندفاع إلى التعاطف" من قبل الحشد، معبرةً عن أملها في أن "يكون هذا التاريخ كل سنة مخصصاً لذكرى الضحايا.

وهو نداء مباشر لإعلان يوم وطني ضد كراهية الإسلام أطلقه المجلس الوطني للمسلمين مطلع الشهر الجاري في إقتراح يثير إنقساماً داخل الطبقة السياسية التي يذكر جزء منها بوجود يوم لمكافحة كل أشكال التمييز.

وقال رئيس الوزراء الكندي بعد ذلك: لماذا تزعجنا كلمة إسلاموفوبيا؟ لأنّ الكلمة المرادفة لها هي العنصرية.

وأضاف: كلنا نشعر بالخوف، الخوف من المجهول، الخوف من الغريب. يجب أن نتجاوز كل ذلك يا أصدقائي.

وأكد ترودو علی ضرورة أن يتمكن كل شخص من "تجاوز مخاوفه" وخصوصاً ألا يدعي أنها (الإسلاموفوبيا) غير موجودة.

وإنتقد المجموعات اليمينية المتطرفة التي تستغل خوف الناس لكسب الرأي العام.

وقبيل ذلك دعا ترودو في البرلمان الكنديين إلى التصدي للخوف من الاسلام وللعنصرية.

وعبّر رئيس الحكومة عن الأسف لأنّ جرائم الكراهية والعنصرية أصبحت أمراً "مألوفاً" وتقابل "بالتسامح" أحياناً، وقال إنه "ما كان يجب إطلاقاً أن نصل إلى هذه النقطة".

واضاف: لا يمكننا إعادة الحياة إلى الذين قُتلوا لكن ندين لهم بمحاربة المشاعر التي إدت إلى خسارتهم. نحن مدينون لهم بهذا لرفع الصوت والوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها.

وفي 29 كانون الثاني/يناير 2017 إقتحم رجل مسجداً في حي سكني في مدينة كيبيك بعد صلاة العشاء وفتح النار على المصلين.

وبالإضافة إلى مقتل ستة أشخاص، أدّى الإعتداء إلى إصابة أربعة من الجرحى بإعاقات دائمة، في واحدة من أسوأ الهجمات على مركز عبادة إسلامي في الغرب.

وفي أعقاب الإعتداء تجمع الآلاف بمن فيهم ترودو في مدينة كيبيك للتعبير عن دعمهم للمسلمين في البلاد.

ووجّهت السلطات القضائية الكندية في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إلى "ألكسندر بيسونيت" المشتبه بإرتكابه الجريمة لائحة إتهام بقتل ستة ومحاولة قتل 35 آخرين، ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمته في أواخر آذار/مارس المقبل.

214