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شرطة أبوظبي ترفع سرعة ضبط الرادار إلى 161 كم

شرطة أبوظبي ترفع سرعة ضبط الرادار إلى 161 كم
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعديل السرعة للمركبات الخفيفة على طريق الشيخ خليفة بن زايد من بعد جسر المفرق إلى الغويفات بـ160 كم في الساعة وضبط سرعة الرادار على 161 كم في الساعة اعتباراً من تاريخ 24/1/2018 من الساعة الثامنة صباحاً وذلك تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة، ودعت كافة السائقين إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.

العالمالعالم الإسلامي

وأكد العميد علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن طريق الشيخ خليفة بن زايد الذي يربط الدولة بالدول المجاورة يعد أحد مشاريع الطرق الاستراتيجية الهامة بأبوظبي، وتتوفر في الطريق أربع حارات بكل اتجاه وكتفي الطريق بما يعزز الحركة المرورية.

وأوضح أن الطريق يربط الإمارات بالدول المجاورة ويسهم في تسهيل حركة النقل التجاري الدولي، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة، كما تسهم التوسعة والبنية التحتية للطريق في رفع السلامة المرورية بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي للسلامة المرورية.

المصدر: صحيفة التواصل الألكترونية

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