شرطة أبوظبي ترفع سرعة ضبط الرادار إلى 161 كم

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وأكد العميد علي خلفان الظاهري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن طريق الشيخ خليفة بن زايد الذي يربط الدولة بالدول المجاورة يعد أحد مشاريع الطرق الاستراتيجية الهامة بأبوظبي، وتتوفر في الطريق أربع حارات بكل اتجاه وكتفي الطريق بما يعزز الحركة المرورية.

وأوضح أن الطريق يربط الإمارات بالدول المجاورة ويسهم في تسهيل حركة النقل التجاري الدولي، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة، كما تسهم التوسعة والبنية التحتية للطريق في رفع السلامة المرورية بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي للسلامة المرورية.

المصدر: صحيفة التواصل الألكترونية

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