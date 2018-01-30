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رويترز عن النائب العام السعودي: 65 شخصا لا يزالون موقوفين ضمن التحقيقات في الفساد

الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

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