رسمياً... إقامة مباراة الزوراء والمنامة البحريني على ملعب كربلاء الدولي

العالم - العراق

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الاتحاد الاسيوي ارسل كتاباً للاتحاد العراقي، يؤكد فيه اقامة مباراة الزوراء العراقي والمنامة البحريني في ملعب كربلاء في السادس من شهر آذار القادم ضمن مباريات بطولة كاس الاتحاد الاسيوي".

واوضح أن "الاتحاد الاسيوي وجه كتاباً آخر، للامين العام للاتحاد الدولي فاطمة سامورا، بشأن تسمية مراقب عنه لغرض مراقبة وتقييم المباراة التي ستدخل ضمن ملف رفع الحظر النهائي عن ملاعب الكرة العراقية".

يذكر أن نادي المنامة البحريني هو من طالب الاتحاد الاسيوي، بإقامة المباراة على ارض العراق.

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