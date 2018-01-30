البث المباشر
مراسلة العالم: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس لشاب فلسطيني خلال مواجهات في قرية المغير شمال شرق رام الله
الاحتلال الصهيوني يشن عمليات هدم في قرية العيساوية بالقدس المحتلة
ائتلاف 14 فبراير: الاستمرار في محاكمة الوجود الشيعي في البحرين ابتزاز سياسي رخيص لا قيمة له
نشطاء يرشقون وفداً أمريكياً بالبيض والأحذية والطماطم بعد استضافته من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم احتجاجاً على قرار ترامب بشأن القدس
رويترز عن النائب العام السعودي: 65 شخصا لا يزالون موقوفين ضمن التحقيقات في الفساد
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 1000 فلسطيني منذ إعلان ترامب القدس عاصمة الكيان الاسرائيلي
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على أحد التلال الحاكمة لقرية "رسم الدحل" شمال قرية "قنافذ"، بعد مواجهات مع داعش
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد "بن علي" وأقربائه
تركيا تعتقل 11 طبيبا لانتقادهم العملية العسكرية في عفرين
دي ميستورا يقرر المشاركة في مؤتمر سوتشي

الرئيس عون:اسامح من اساء لي ولعائلتي

الرئيس عون:اسامح من اساء لي ولعائلتي
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

رئيس الجمهورية اللبنانية يقوال انه يسامح كل من اساء له ولعائلته ويدعو للارتقاء بالمسؤولية حفاظا على لبنان

العالم_لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "ما حدث امس على الصعيدين السياسي والامني اساء الى الجميع، وادى الى تدني الخطاب السياسي الى ما لا يليق باللبنانيين"، معتبرا ان "ما حصل على الارض خطأ كبير بني على خطأ".

واذ اعلن الرئيس عون انه سيسامح "الذين تعرضوا له ولعائلته"، قال: "اتطلع الى ان يتسامح ايضا الذين اساؤوا الى بعضهم البعض، لان الوطن اكبر من الجميع".

ودعا الرئيس عون القيادات السياسية الى "الارتقاء الى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا وعدم التفريط بما تحقق من انجازات على مستوى الوطن خلال السنة الماضية".

موقف رئيس الجمهورية جاء في بيان صدر بعد ظهر اليوم عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ونص على الاتي: "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعتبر ان ما حدث البارحة على الصعيدين السياسي والامني اساء الى الجميع وادى الى تدني الخطاب السياسي الى ما لا يليق باللبنانيين.

ان ما حصل على الارض خطأ كبير بني على خطأ. لذلك فاني من موقعي الدستوري والابوي اسامح جميع الذين تعرضوا الي والى عائلتي، واتطلع الى ان يتسامح ايضا الذين اساؤوا الى بعضهم البعض، لان الوطن اكبر من الجميع، وهو اكبر خصوصا من الخلافات السياسية التي لا يجوز ان تجنح الى الاعتبارات الشخصية، لا سيما وان التسامح يكون دائما بعد اساءة.

ان القيادات السياسية مطالبة اليوم بالارتقاء الى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة التي تحيط بنا، واهمها المحافظة على الاستقرار والامن والوحدة الوطنية، وعدم التفريط بما تحقق من انجازات على مستوى الوطن خلال السنة الماضية والتي كانت من الاسباب المباشرة للرعاية الدولية التي يلقاها لبنان في المؤتمرات المرتقبة لدعم امنه واستقراره واقتصاده ومساعدته على حل معاناة النازحين السوريين في لبنان".

 

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الجيش اللبناني يوقف ارهابيين في مخيم عرسال للنازحين

يديعوت أحرونوت: "إسرائيل" تقترب من حرب "اختيارية" مع لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد: ماذا فعل فيل عبر الحدود بين الصين ولاوس؟

اكتشاف طريقة لمنع لدغات البعوض

ما هي الهدية التي حصل عليها كل مشارك في مؤتمر سوتشي؟

طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود... فهذا كان مصيرها

انقرة تكشف عن عدد جنودها القتلى في معارك عفرين

عميل، غدار، إقطاعي، دجال... السيد: هذا ما حدث بين سلام وجنبلاط!

ما هو شرط واشنطن الجديد لضمان استمرار الدعم الأميركي "للأونروا"؟

عمرو موسى يغادر إلى إثيوبيا لبحث القضايا الأفريقية

وفاة القيادي في حماس "عماد العلمي" متأثراً بجراحه التي أصيب بها

كاتب برتغالي يسخر من وزير الدفاع البريطاني: الروس قادمون من جديد!

كابول: طالبان فوتت فرصة السلام بتجاوزها الخطوط الحمراء

لبنان: معالجات بعيدة عن الاضواء لازمة الرئاستين

الجيش السوري يستعيد قرى جديدة بريف إدلب

القوات المدعومة اماراتيا تسيطر على عدن وتحاصر قوات هادي

بدأ الملتقى الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين إيران والعالم العربي

شاهد: في موقف غريب.. أسد يداعب كلباً او يطلب غفراناً منه

أميركا تقيد نشر معلومات "مهمة" عن الحرب الأفغانية

رسمياً... إقامة مباراة الزوراء والمنامة البحريني على ملعب كربلاء الدولي

شاهد: "الدرون" ترصد أعمال الترميم في المسجد الاموي بحلب

كوريا الشمالية تعتبر ما تنشره وسائل إعلام الجنوب إهانة واحتقار

الأکثر مشاهدة