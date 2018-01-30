كوريا الشمالية تعتبر ما تنشره وسائل إعلام الجنوب إهانة واحتقار

العالم - آسيا والباسفيك

وكان مقررا أن تقام الفعالية، في يوم 4 فبراير/ شباط، بمناسبة استضافة الجنوب دورة أولمبياد بيونغ تشانغ، حسب يونهاب.

ونقلت الوزارة أن كوريا الشمالية أبلغت الجنوب، في ليلة يوم الاثنين، أنها مضطرة أن تلغي الفعالية الثقافية المشتركة بين الكوريتين نظرا لنشر وسائل الإعلام في الجنوب ما يعتقده الشمال أنه "إهانة واحتقار للنوايا الصادقة التي أظهرها فيما يتعلق باقامة أولمبياد بيونغ تشانغ".

وصرحت الوزارة الجنوبية بأن الحكومة تشعر بالأسف الشديد على عدم إقامة الفعالية بعد إبلاغ الشمال عن خطته إلغاءها بصورة من جانب واحد.

وأكدت الحكومة أنه على الجانبين الالتزام بما اتفقا عليه على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم بعد أن اتخذا بكل صعوبة أول خطوة لتحسين العلاقات الثنائية.

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