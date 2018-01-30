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بدأ الملتقى الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين إيران والعالم العربي

بدأ الملتقى الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين إيران والعالم العربي
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم الثلاثاء في جامعة فردوسي الإيرانية في مدينة مشهد (شمال شرق) أعمال الملتقى الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات الثقافية والأدبية بين إيران والعالم العربي.

العالم - ايران 

وقال الدكتور "إحسان قبول" سكرتير الملتقى ان من محاور الملتقى الذي يستمر ليوم واحد دراسة العلاقات التاريخية بين اللغتين الفارسية والعربية ودورهما في التعاملات الثقافية والادبية بين ايران والعالم العربي، وكذلك تاثير تعليم اللغتين الفارسية والعربية ودورها في الحوارات الثقافية والادبية بينهما.. وكذلك دراسة نصوص تعليم اللغة الفارسية والعربية وتاثيرها علي العلاقات الثقافية بين إيران والعالم العربي.

وأضاف "إحسان قبول": في ما يخص محاور الملتقى ألقى سبعة من الضيوف الأجانب من لبنان و العراق وتونس، وكذلك 11 من أساتذة جامعات فردوسي وطهران وتربيت مدرس وجامعة المصطفى العالمية كلماتهم بهذا الشأن.

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