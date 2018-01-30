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انقرة تكشف عن عدد جنودها القتلى في معارك عفرين

انقرة تكشف عن عدد جنودها القتلى في معارك عفرين
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي عن عدد الجنود الاتراك الذين قتلوا في العملية العسكرية التي تشنها بلاده في ضد الاكراد شمال سوريا.

العالم - تركيا

وقال جانيكلي: أن عملية "غصن الزيتون" التي تشنها القوات التركية على منطقة عفرين شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 29 جنديا من القوات التركية، و649 ممن وصفهم بـ"الإرهابيين"، مؤكدا أن الأسلحة التي تستخدمها تركيا في العملية صناعة تركية 100 في المئة.

وأضاف: في كلمة أمام البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، "أؤكد لكم أنه لا توجد خسائر بشرية بين المدنيين خلال عملية عفرين، والعملية متواصلة بشكل جيد، وحصدنا خلالها أرواح 649 إرهابيا، وقتل 29 من قواتنا خلالها" حسبما أفادت "سبوتنيك".

وأكد الوزير أن أنقرة على تواصل دائم مع موسكو بشأن العملية. وقال "نستمر بالاتصال الوثيق مع روسيا. إننا نشرح باستمرار أعمالنا المتصلة بعملية غصن الزيتون".

وقال "بعض الناس داخل تركيا تدعم الإرهابيين وينشرون افتراءاتهم وأكاذيبهم، وإننا نؤكد أن عملية غصن الزيتون ضد الإرهابيين في عفرين، وهي أيضا ضد داعميهم داخل تركيا"، على حد تعبيره.

وكان الجيش التركي وبمساعدة مليشيات "الجيش الحر" المدعومة تركيا قد أطلقوا عملية عسكريةفي 20 من الشهر الجاري ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

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