ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

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وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فولاد شهر بمدينة اصفهان، انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما.

سجل اهداف اصحاب الارض، مهدي رجب زاده (2 من ركلة جزاء)، ومرتضى تبريزي (82 و93)، فيما سجل جونسكو هدف الشرف للفريق الضيف في الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة يمثل ايران في دوري ابطال آسيا للموسم الجاري، اربعة اندية وهي برسبوليس واستقلال طهران وتراكتورسازي تبريز وذوب آهن اصفهان.

واوقعت قرعة دوري ابطال آسيا، نادي ذوب آهن اصفهان في المجموعة الثانية مع اندية الدحيل القطري والوحدة الاماراتي ولوكوتيف طشقند الاوزبكي.

ويخوض ذوب آهن اصفهان اولى مبارياته امام الدحيل القطري في الدوحة يوم 12 فبراير /شباط القادم.