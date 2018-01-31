البث المباشر
مراسل العالم: دوي انفجارات عنيفة في منطقة الجراف بشمال صنعاء نتيجة استهداف مواقع فيها بغارات لطيران تحالف العدوان
مصادر فلسطينية:مواجهات بين الشبان والاحتلال في شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق نابلس بعد اقتحام مستوطنين المنطقة
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على منطقتي بني حُشيش وشعوب بصنعاء
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسططينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون محيط قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل وتفتشها عقب اقتحامها مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من منطقة مخيم عسكر القديم واندلاع مواجهات بالمنطقة الشرقية للمدينة
مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة على حاجز الزيتونة في بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة

ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

تاهل نادي ذوب آهن اصفهان الإيراني الي دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نادي ايزاول الهندي 3-1 في الدور التمهيدي.

العالم - رياضة

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فولاد شهر بمدينة اصفهان، انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما.
سجل اهداف اصحاب الارض، مهدي رجب زاده (2 من ركلة جزاء)، ومرتضى تبريزي (82 و93)، فيما سجل جونسكو هدف الشرف للفريق الضيف في الدقيقة 20.
وبهذه النتيجة يمثل ايران في دوري ابطال آسيا للموسم الجاري، اربعة اندية وهي برسبوليس واستقلال طهران وتراكتورسازي تبريز وذوب آهن اصفهان.
واوقعت قرعة دوري ابطال آسيا، نادي ذوب آهن اصفهان في المجموعة الثانية مع اندية الدحيل القطري والوحدة الاماراتي ولوكوتيف طشقند الاوزبكي.
ويخوض ذوب آهن اصفهان اولى مبارياته امام الدحيل القطري في الدوحة يوم 12 فبراير /شباط القادم.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. ايرانيات تمارسن رياضة القفز بالمظلات

بالفيديو...كلب يمارس رياضة التزلج!

وزيرا الرياضة والشباب الايراني والعراقي يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

التخلص من 30% من الوزن الزائد بلا رياضة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حملة السيسي: دعوات المقاطعة هجوم استباقي على الانتخابات

جنرال أمريكي: بيونغ يانغ لم تظهر امتلاكها صاروخ باليتسي عابر للقارات

تيلرسون: قطر يمكنها الاعتماد على أمريكا لحماية سيادتها

حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

لافروف: مؤتمر سوتشي نجح واللجنة الدستورية ستعمل في إطار جنيف

شاهد... تفجير رتل عسكري تركي في حلب

بالصور.. انهيار جسر على نهر في بعقوبة بسبب شاحنة

دي ميستورا يعلن هذه الخطوة بعد اختتام مؤتمر سوتشي!

البنتاغون يحظر الكشف عن مدى نفوذ "طالبان" في أفغانستان

بالفيديو: افتتاح المركز الآسيوي للكوارث الطبيعية في إيران برعاية اممية

امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر "تقرير الكرملين"!

منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!

حيدر العبادي يعلن البدء بـ"مهمة محاربة الفساد"

مقتدى الصدر يوجه تحذيرا شديدا لمن يحاول إعادة "حزب البعث"

لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر "سوتشي"؟

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين

داعية تونسي: بن سلمان يعامل المسلمين بنظام حكام أوروبا في العصور الوسطى!

ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

شاهد: وقف مصدوماً عند رأسه.. الوليد بن طلال يزور هذا الشخص بالمستشفى..

شاهد.. لماذا لا تطبع الدول الكثير من الأموال وتحل مشكلة الفقر والدين؟

الأکثر مشاهدة