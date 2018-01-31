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امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر "تقرير الكرملين"!

امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أمام الكونغرس، أن "تقرير الكرملين" سيؤدي إلى عقوبات جديدة ضد روسيا.

العالم - الأميركيتان

وقال منوتشين خلال اجتماع للجنة المصرفية: "هناك عقوبات" ستنبثق عن التقرير".

ولفت وزير الخزانة الأمريكي، إلى أن الجزء السري من "تقرير الكرملين" الذي يتضمن توصيات للكونغرس حول العقوبات، يشمل نحو 100 صفحة وأن وزارة الخزانة تأمل في أن الكونغرس سيكشف هذه المعلومات ووزارته تنتظر ذلك بفارغ الصبر.

وتابع منوتشيين ردا عن سؤال أحد أعضاء الكونغرس: "هذا وصف خاطئ أننا لا نفرض عقوبات على روسيا، والجزء السري من هذا التقرير من مائة صفحة، ونحن نتطلع إلى أن الكونغرس سيقوم بتعميمه، مقترحات بشأن العقوبات عمل غير مسبوق وسوف نستخدم هذا التقرير في إطار المسار المخطط لفرض العقوبات، لا تفسروا ذلك كأننا لا نفرض عقوبات ضد أي من الشخصيات المدرجة أسماؤهم في هذا التقرير".

وكانت وزار الخزانة الأمريكية قد أصدرت ليلة الثلاثاء، ما يسمى بـ"تقرير الكرملين" ، تضمن أسماء تقريبا جميع أعضاء قيادة الدولة الروسية وكبار رجال الأعمال، في المجموع أكثر من 200 شخص، وتم إعداد هذه القائمة في إطار قانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017.

هذا القانون، لا يستتبع تلقائيا فرض عقوبات ضد الشخصيات المدرجة في القائمة المذكورة، بل يعني أنه يمكن فرض التدابير التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضدهم في المستقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية بشأن "تقرير الكرملين" بعمل غير ودي، يضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة برمتها، مشيرا إلى أن موسكو ليست مهتمة بالحد من العلاقات مع واشنطن وستمتنع حاليا عن اتخاذ خطوات للرد وستتابع تطور الأوضاع عن كثب، مشيرا إلى أن روسيا، في المقام الأول يجب أن تركز على القضايا الداخلية، وفق قاعدة " الكلاب تنبح والقافلة تسير".

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