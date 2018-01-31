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مصادر فلسطينية:مواجهات بين الشبان والاحتلال في شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق نابلس بعد اقتحام مستوطنين المنطقة
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على منطقتي بني حُشيش وشعوب بصنعاء
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسططينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون محيط قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل وتفتشها عقب اقتحامها مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من منطقة مخيم عسكر القديم واندلاع مواجهات بالمنطقة الشرقية للمدينة

مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون محيط قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال

الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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