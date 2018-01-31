ترامب: موسكو وبكين تهددان اقتصادنا وقيمنا

العالم - الأميرکيتان

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب امام الكونغرس ان الدول "المنافسة" للولايات المتحدة "مثل الصين وروسيا" تهدد "مصالحنا واقتصادنا وقيمنا"، مشددا على ان انتهاج "الضعف ازاءها هو الطريق المحتوم نحو النزاع".

وفي خطابه الاول عن حالة الاتحاد قال ترامب ان ضمان "قوة" الولايات المتحدة يتطلب من الكونغرس اقرار التمويل اللازم للقوات المسلحة الاميركية ولا سيما من اجل "تحديث واعادة بناء ترسانتنا النووية" بغية "جعلها قوية وشديدة بما يكفي لردع اي عدوان".

وأكد ترامب انه وقّع مرسوما لإبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحا. وقال ان كوريا الشمالية يمكن ان تشكل "قريبا جدا" تهديدا للاراضي الاميركية.