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توقف مولدات الكهرباء في 7 مراكز صحية بغزة

توقف مولدات الكهرباء في 7 مراكز صحية بغزة
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن توقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية بسبب نفاد الوقود.

العالم - فلسطين المحتلة

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدر في تصريح صحفي له، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، أن المراكز الصحية هي: مركز الصوراني و القومسيون الطبي و المؤسسة الطبية وإدارة صحة غزة ومركز عبسان الكبيرة و العطاطرة والمعاقين حركيا.

وقال القدرة إن لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة، أكدت أن الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود.

وطالبت اللجنة وفق ما ذكره القدرة، الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهاء أزمة الوقود، داعيةً شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وبين القدرة أن الخدمات الصحية في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون لليوم الثالث ومستشفى الدرة للاطفال وتحويل مرضاها للمستشفيات الأخرى بسبب نفاد الوقود، قائلاً: "بضع ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مستشفى الطب النفسي".

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