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ترامادول صيني خطير يكتسح السوق المصرية

ترامادول صيني خطير يكتسح السوق المصرية
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت تقارير إعلامية إن منشطات صينية من نوع "ترامادول" غزت الأسواق المصرية، وهي في غاية الخطورة، حيث تتسبب بتسمم وخلل في المخ وتشنجات ثم انهيار تام.

العالم- مصر

وعرض الإعلامي وائل الإبراشى خلال برنامجه العاشرة مساء، على قناة "دريم"، تقريرا عن الموضوع تضمن شهادات متعاطين لـ"الترامادول الصيني"، أكدت أن هذا المنتوج يؤثر سلبا على صحة الإنسان وحالته النفسية.

وقال أحد المتعاطين إنه كان يحتاج لـ 4 أقراص للحصول على طاقة، فيما أشار آخر إلى أنه تحول من متعاط إلى تاجر بعد فشله في توفير الأموال اللازمة لشرائه في البداية.

وتناول التقرير شهادات عن متعاطين بدأ تناولهم للمخدر بقرص واحد إلى أكثر من شريط ونصف الشريط يوميا، وذكر أحدهم أنه "أصيب 3 مرات بحالة تسمم بسبب الترامادول الصيني إضافة لآثار جانبية له، هي عبارة عن تشنجات ومغص".

وبحسب أحد التجار، فإن سعر هذا المنتوج 5 جنيهات، لكنه كان يبيعه بـ25 جنيها وقد يصل أحيانا إلى 50 جنيها.

وفي سياق متصل، حذر مدرس جراحة المخ والأعصاب بطب القصر العيني، الدكتور أحمد صلاح، من أن مخاطر "الترامادول الصيني" تتمثل في "تشنجات نتيجة زيادة الكهرباء في المخ، وتراجع معدل التنفس واضطراب بضربات القلب، وتوترات عضلية وعصبية، وتدهور في القدرة على القيام بالمهام المعقدة مثل القيادة".

وقال: "في حالات الانسحاب بسبب عدم تناوله يصل الأمر إلى انهيار تام في وظائف الجسم".

المصدر: المصري اليوم

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