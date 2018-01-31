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مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "الملاحمة وعطشانة شرقية" بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية مسعدة وجبل طويل وخفية وقلعة ميرزا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الاتحاد الأوروبي: ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا نرى حلا غيره
الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بتبة الجملي بقيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن
مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب نابلس
شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان السعودي على جسر العفرة في مديرية القفلة بعمران
مراسل العالم: مقتدى الصدر يلتقي بآية الله السيد السيستاني في النجف الاشرف
58 مستوطناً يهودياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال منذ الصباح
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
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