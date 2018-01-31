عراقجي: القدس عاصمة العالم الاسلامي الأولى

العالم - إيران

وفي المؤتمر الدولي لـ"القدس عاصمة السلام للأديان" المنعقد في رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية، وصف عراقجي المؤتمر بانه يوفر فرصة مهمة لمشاركة اتباع وزعماء الأديان في العالم الاسلامي للتضامن واتخاذ موقف مشترك في مواجهة الاعداء.

وصرح بان القدس القبلة الأولى للمسلمين، والموضوع الأول للعالم الاسلامي ويجب ان تبقى حية ونابضة على الدوام.

وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، قرار الرئيس الاميركي بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت وتؤكد باستمرار على إدانة الاجراء الارعن لترامب وترفض أي تغيير في القدس وستتصدى له.

وبدأ أعمال مؤتمر 'القدس، عاصمة السلام للأديان' اليوم الاربعاء في مقرّ رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية بالعاصمة الايرانية طهران بمشاركة شخصيات علمية ودينية لبحث دور القدس في التعايش السلمي بين اتباع الاديان السماوية.

المصدر: وكالة إرنا

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