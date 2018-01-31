منفذ الاعتداء شمال لندن.. يكشف عن؟؟

العالم - اوروبا

وأعلن اوزبورن أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين نُظمت في شوارع العاصمة البريطانية وصدم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وخلال استجواب المدعي العام حول ما اذا كان المشتبه به يسعى الى قتل جيريمي كوربن ردّ اوزبورن بالايجاب واوضح ان كوربن كان من المتوقع ان يشارك في التجمع لكنه عدل عن ذلك، وقال إن "ذلك كان سيُخرج ارهابيا من شوارعنا" مضيفا "لو كان صديق خان موجودا أيضا، كان الأمر أفضل بكثير. كان يمكن أن يكون الأمر مثل الفوز في اليانصيب".

ومُنع أخيرا منفذ الهجوم البالغ 48 عاما والأب لأربعة أطفال، من الوصول الى التظاهرة عبر إغلاق الطرقات.

وبعيد منتصف ليل 19 حزيران/يونيو، صدمت حافلة صغيرة مجموعة أشخاص قرب مسجد فينسبري بارك في شمال لندن، تجمعوا لمساعدة مكرم علي وهو رجل يبلغ 51 عاما كان أصيب بعارض صحي. وقتل أخيرا علي في الاعتداء بالاضافة الى اصابة 11 آخرين.

وجاء الاعتداء في اجواء من التوتر في المملكة المتحدة، بعد ثلاثة اعتداءات خلال ثلاثة أشهر في لندن ومانشستر أسفرت عن مقتل 55 شخصا وتبنتها جماعة "داعش" الوهابية.

ودارن اوزبورن الذي يدعي أنه غير مذنب، نفى الثلاثاء أن يكون منفذ الاعتداء وأكد أنه فقط أحد ركاب الحافلة التي كان يقودها رجل قال ان اسمه ديف وانه شريك في الاعتداء.

وكان المتهم قد أكد في البداية أنه لم يعطي أي تصريحات وأوضح لاحقا أنه غيّر رأيه "لقول الحقيقة". ومن المتوقع انتهاء محاكمته الجمعة.

المصدر: وكالات