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“ابن سلمان” يمنح عقودا لبناء 5 قصور ملكية بمدينة “نيوم” !

“ابن سلمان” يمنح عقودا لبناء 5 قصور ملكية بمدينة “نيوم” !
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

كشفت مجلة “ميد” التي تصدرها شركة ميدل ايست ايكونوميك دايجست المتخصصة في البيانات الاقتصادية، أن السعودية منحت عقودا لبناء 5 قصور ملكية وبعض البنى التحتية الأخرى بمدينة “نيوم” الجديدة بقيمة تصل إلى 15 مليار ريال.

العالم - السعودية

وقالت المجلة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه تم منح أكبر حزمة من العقود لشركة “السيف للهندسة والإنشاءات” المحلية، التي ستبني أربعة من القصور الخمسة، فيما تم منح مقاول باسم “ماك” عقد القصر الخامس.

وقالت إنه تم منح شركة “نسما” عقود تطوير البنية التحتية والمرافق للمواقع، ومنح شركة “البواني” عقدا لبناء قاعة اجتماعات وملعب للجولف وغيرها من أعمال التشجير.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان” قد أعلن في أكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي عن إطلاق مشروع “نيوم” الذي سيمتد إلى  أراض من المملكة والأردن ومصر، بمساحة 26 ألفا و500 كيلو متر مربع.

ويعد موقع المشروع محورا يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

ويترأس “ابن سلمان” الهيئة التي ستشرف على “نيوم”، وسيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولارأمريكي من السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

المصدر: وطن يغرد

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