مصر.. 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا !

العالم- مصر

وبحثت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين ‏بالخارج، خلال لقائها أنجلو ماتوني أمين عام الرابطة الإيطالية في العالم،‏ في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، سبل التعاون المشترك حول المشروع الإيطالي "لم شمل الأسرة".



ويهدف المشروع الإيطالي لدمج الجاليات المهاجرة بالمجتمع الإيطالي، وعلى رأسها ‏الجالية المصرية هناك، ومن المقرر انطلاق المشروع خلال شهر فبراير/شباط ‏المقبل.‏

وأكدت مكرم أن هذا المشروع يعد مشروعا إنسانيا كبيرا يساعد على لم ‏شمل الأسرة المصرية المتواجدة بالأراضي الإيطالية.

كما يهدف مكرم للقضاء ‏على الهجرة غير الشرعية، من خلال هذه الخدمات، حيث يأتي ذلك ضمن ‏استراتيجية الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة بمختلف الطرق.‏



من جانبه، قال عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، إن ‏المشروع سيقدم دورة في اللغة الإيطالية، كعنصر اساسي من عناصر ‏الاندماج داخل المجتمع للمساعدة في التعرف على ثقافته وعاداته.



كما ‏يهدف المشروع للقضاء على سبل الهجرة غير الشرعية، من خلال تقديم ‏تأشيرات سفر للعاملين الراغبين بشكل مجاني، بحد أدنى 340 تأشيرة ‏تصل إلى 2000 تأشيرة بحسب الطلب عليها.

وسيتم ذلك من خلال ‏السفارة الإيطالية بالقاهرة، على أن ينتهي المشروع في 2019، موضحا ‏أن هناك فرصة لمد فترة استمرار المشروع لأعوام قادمة.‏



من جانبه، قال أنجلو ماتوني إن هذا المشروع يستهدف جاليات أجنبية من ‏9 دول هي مصر، والإكوادور، والسنغال، وتونس، وبوليفيا، وبيرو، والصين، و‏ألبانيا، وأوكرانيا.



ويقوم على هدف دمج هذه الجاليات بالمجتمع ‏الإيطالي، على مستوى الأسرة الصغيرة من خلال تعليم اللغة الإيطالية.



وأشار ماتوني إلى أن العلاقات الوطيدة بين مصر وإيطاليا والتي تمتد عبر التاريخ، ‏موضحا أنه من المقرر عقد مؤتمر بالقاهرة برعاية وزارة الهجرة، خلال الفترة المقبلة للإعلان ‏عن المشروع بكل تفاصيله.‏