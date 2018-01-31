أخطر وظيفة في العالم؟.. شاهد عمّالاً يزيلون جليداً على ارتفاع 7000 قدم فوق سطح البحر!

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ويقع الممر المحفوف بالمخاطر على ارتفاع 7000 قدم من سطح البحر على جبل هواشان بالصين، ويبلغ عرضه 11 بوصة فقط، بحسب ما أوردت صحيفة Daily Mail البريطانية.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقطعاً يبعث على التوتّر، يُظهر كيف يمشي العمال بعناية بتلك المنطقة ذات المناظر الخلابة، على الألواح التي يبلغ طولها 165 قدماً، بينما يزيلون الثلج من على الممشى القديم.

وقال أحد العاملين لموقع Pear Video إنهم يحاولون الحفاظ على الممشى نظيفاً، لذا فإنهم يزيلون الثلوج عن الممر الضيق بعد كل مطر جليدي.

وأضاف أنهم يستخدمون المجارف في أول الأمر لتكسير الجليد، قبل استخدام مكانس كبيرة لإزالته، ثم يضعون الملح على سطح الممشى لاحقاً.

ويُظهر المقطع أن العمال يربطون أنفسهم بسلاسل معدنية على المنحدر، باستخدام الحبال والمقابض لحماية انفسهم.

ولا يبدو أن خطورة عمل هؤلاء العمال مُزعجة بالنسبة لهم؛ فقد قال نفس العامل للموقع إنهم عادة ما يعيشون على الجبل، ويعودون إلى منازلهم مرّة كل أسبوع.

وأوضح الجزء المبهج من العمل قائلاً "بمجرّد أن نغادر غرفتنا، نرى مناظر مذهلة".

ويشار إلى أن ممشى جبل هوشان، الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر يجذب آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام.

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