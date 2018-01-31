البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "الملاحمة وعطشانة شرقية" بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية مسعدة وجبل طويل وخفية وقلعة ميرزا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الاتحاد الأوروبي: ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا نرى حلا غيره
الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بتبة الجملي بقيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن
مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب نابلس
شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان السعودي على جسر العفرة في مديرية القفلة بعمران
مراسل العالم: مقتدى الصدر يلتقي بآية الله السيد السيستاني في النجف الاشرف
58 مستوطناً يهودياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال منذ الصباح

مدير مكتب القائد: قرار ترامب انتهاك للقيم الاسلامية

مدير مكتب القائد: قرار ترامب انتهاك للقيم الاسلامية
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أدان مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية آية الله محمد محمدي كلبايكاني قرار ترامب الاخير حول القدس الشريف وعدّه انتهاكا للقيم الاسلامية.

العالم - إيران

وقال محمدي كلبايكاني، في كلمته امام مؤتمر "القدس عاصمة السلام والاديان" في طهران يوم الاربعاء، انه في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم والذي اسفر عن تأسيس الكيان الصهيوني المحتل والمختلق يشهد العالم وعد بلفور جديد عبر قرار الرئيس الاميركي القائم على نقل سفارته الى القدس الشريف من تل ابيب.

واضاف، ان هذه الخطوة رغم إنها تعكس اليأس والاحباط في منطقة غرب آسيا، تعود إلى حد كبير إلى الهزيمة في سوريا والعراق، وتعكس عمق عداء الاستكبار العالمي للأديان السماوية.

ووصف خطوة ترامب بمثابة عدوان فاضح على هوية القدس الشريف والقيم الدينية والعقيدية للاديان بشكل عام لاسيما الاسلام، "وان هذه الخطوة البعيدة المجافية للعقل أدينت من قبل اتباع مختلف الاديان في العالم.

وتابع: ان هذه الخطوة تناهض الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في قضية القدس الشريف والتي حددتها القرارات والمبادئ الدولية ودللت ان دفاع اميركا عن القوانين والقرارات الدولية ليست سوى مجرد استعراضات سياسية.

ووصف القدس الشريف بانها مهد ومنطلق الاديان السماوية الثلاثة الاسلام والمسیحیة والیهودیة وتحظى بمكانة خاصة لدى اتباع الاديان وينبغي اعتبارها بانها مدينة السلام والمحبة لاتباع جميع الاديان.

واوضح، ان اسم القدس الشريف ممتزج على الدوام بالمقدسات والصفات المقدسة وان هذه المدينة التاريخية اطلق عليها منذ البداية بمدينة السلام وانها كانت على الدوام محطا للانبياء وان المباني التاريخية  المنتشرة فيها تدلل على تاريخ هويتها لدى جميع الاديان السماوية كما انها كانت منطلقا لمعراج الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله).

المصدر: وكالة فارس

216-2

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد..انطلاق مؤتمر "القدس عاصمة السلام بين الأديان"

عراقجي: القدس عاصمة العالم الاسلامي الأولى

ترامب مهددا الدول المصوتة ضد قراره بشأن القدس: مساعداتنا للأصدقاء فقط!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان لتنفيذ مقررات "سوتشي"

ماكرون يدعو تركيا لتنسيق "غصن الزيتون" مع الحلفاء الأوروبيين

الاتحاد الأوروبي: تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين

مصر.. 2000 تأشيرة عمل لإيطاليا !

سر الدقيقة الأخيرة لولادة "تقرير الكرملين"!

منفذ الاعتداء شمال لندن.. يكشف عن؟؟

مدير مكتب القائد: قرار ترامب انتهاك للقيم الاسلامية

ماذا اشترطت السعودية على العراق مقابل دعمه ماديّاً؟

أخطر وظيفة في العالم؟.. شاهد عمّالاً يزيلون جليداً على ارتفاع 7000 قدم فوق سطح البحر!

ترامادول صيني خطير يكتسح السوق المصرية

صحافي أميركي: ترامب شخص فظيع ومرض يأكل العقل

بوتفليقة يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي حول مواجهة الإرهاب

“ابن سلمان” يمنح عقودا لبناء 5 قصور ملكية بمدينة “نيوم” !

الدنمارك تتبنّى قرارًا ضدّ المستوطنات في الضفّة الغربيّة المُحتلّة

ما هو رد بكين على "تقرير الكرملين" الأمريكي؟

شاهد.. "المغيّر" تودّع بألم الطفل الشهيد

توقف مولدات الكهرباء في 7 مراكز صحية بغزة

لماذا خبّأت الاستخبارات وزير الزراعة في ملجأ سرّي وقت خطاب ترامب؟!

مظاهرة في نيويورك للتضامن مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

مشروع لمنح زوجات شهداء القوات الرديفة وظيفة حكومية

الأکثر مشاهدة