البث المباشر
مراسل العالم: ارتفاع حصيلة غارات طيران العدوان على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران الى 17 شهيدا ونحو 20 جريحا
مراسل العالم: عشرات القتلى والجرحى بصفوف مرتزقة العدوان اثر احباط هجومهم تجاه منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "الملاحمة وعطشانة شرقية" بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية مسعدة وجبل طويل وخفية وقلعة ميرزا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الاتحاد الأوروبي: ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا نرى حلا غيره
الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بتبة الجملي بقيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن
مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب نابلس
شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان السعودي على جسر العفرة في مديرية القفلة بعمران

السيسي: ما حدث منذ 7 سنوات لن يتكرر

السيسي: ما حدث منذ 7 سنوات لن يتكرر
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تعود لما قبل 7 أو 8 سنوات، محذرًا من أنه قد يطلب تفويضاً ثانياً لمواجهة العابثين بأمن واستقرار البلاد.

العالم- مصر         

جاء ذلك خلال وقائع افتتاحه، اليوم الأربعاء، حقل "ظهر" للغاز شمال شرقي البلاد نقلها التليفزيون المصري الرسمي.

وأضاف السيسي منفعلا "لو أحد من قوى الشر فكر أن يلعب بأمن مصر، سأطلب منكم تفويضًا ثانيًا؛ وسيكون هناك إجراءات أخرى (لم يحددها) ضد أى شخص يعتقد أنه ممكن يعبث بأمنها ونحن موجودين".

وفي 24 يوليو/ تموز 2013، طالب السيسي، في خطاب بمقر عسكري، شمالي البلاد، المصريين بالنزول للشوارع، فيما سُمي بجمعة "التفويض" 26 يوليو/تموز 2013 لمواجهة ما أسماه "الإرهاب المحتمل".

ومضى السيسي قائلا "من يريد العبث في مصر ويضيّعها، لابد أن يتخلص مني أولا، استقرار مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".

وتابع "ما حدث منذ 7 أو 8 سنوات لن يتكرر مرة ثانية في مصر (في إشارة على ما يبدو لثورة يناير/كانون ثان 2011)، إن مصر لن تُبنى إلا بالعمل الجاد والإنجاز الحقيقى، وليس بالأداء السياسى المستند للكلام فقط".

وأشار السيسى، في كلمته اليوم، إلى أنه "يعمل على تأسيس كوادر وقوى سياسية حقيقية فى مصر ستكون هى القوى التى تتولى المسؤولية عن الدولة مستقبلا".

وطالب أجهزة الإعلام بالحذر فى تناول القضايا التى تخص الأمن القومى المصري قائلا: "الفتنة تؤدى لضياع دولة".

وخلال الأيام الماضية، وجه إعلاميون مقربون للنظام انتقادات للسلطة لما أسموه فراغ وضعف الحياة السياسية بعد انسحاب وتراجع كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وخلال مؤتمر صحفي أمس، دعت قوى سياسية مصرية منها اليساري المصري البارز والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة، حمدين صباحي، إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة، المقررة في مارس/آذار المقبل، وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمعارضة.

وطالب صباحي، منافس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رئاسيات 2014، جميع أطياف القوى الوطنية للتوحد والوقوف صفا ضد ما أسماه بـ"الاستبداد الغاشم للسلطة".

ووجه حديثه إلى كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذي لشركة إينى الإيطالية للطاقة، مكتشفة الحقل، قائلا "نعزي الإخوة الإيطاليين في (جوليو) ريجينى، ولن نترك القضية إلا عندما نقبض على الجناة ونحاسبهم ونقدمهم للعدالة فى مصر".

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاماً)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير/ شباط 2016، وعليها آثار تعذيب، ما دفع روما لاستدعاء سفيرها لدى القاهرة في إبريل/ نيسان من العام نفسه قبل عودته في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلنت شركة "إيني الإيطالية"، في 30 أغسطس/ آب 2015، اكتشاف حقل "ظهر"، بعد توقيعها اتفاقية في يناير/ كانون الثاني 2014 مع وزارة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات (إيجاس). 

وتشير التقديرات إلى أن حقل "ظهر" يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل نحو 5.5 مليار برميل نفط مكافئ/ النفط المكافئ هو وحدة طاقة)

 الأناضول

تصنيف :

روابط ذات صلة

خبير صهيوني: السيسي عثر على المرشح "الدمية"!

مغردون: السيسي يكمل المسرحية بالكومبارس موسى

حملة السيسي: دعوات المقاطعة هجوم استباقي على الانتخابات

اليوم.. السيسي يبحث اللائحة الداخلية لحملته الانتخابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لماذا يوصف الرمان بـ الثمار العجيبة

مجزرة وحشية اثر غارة للتحالف السعودي استهدفت جسرا وسوقا بعمران

إيران تضبط أطنانا من المواد المنتجة للمخدرات في الخليج الفارسي

الإعدام لاثنين والمؤبد لـ 19 مع إسقاط جنسية 47 في البحرين

قلق بالغ في الاتحاد الأوروبي حول السودان.. ما السبب؟!

رئيس اركان العدو الاسرائيلي: سنكبد حزب الله خسائر فادحة

قنص ثلاثة جنود للعدوان السعودي بجيزان و 17شهيد وعشرات الجرحى بعمران

فيتامينات تساعد على التخلص من الاكتئاب الشتوي!

شاهد.. بوتين يتفقد سيارات الإرهابيين المستعملة في سوريا

الفوائد المذهلة لماء الخيار 

تحرش جماعي في جدة.. واعتقال 7 مشتبه بهم

خلافات تقسم البرلمان العراقي!   

دول أوروبية تقاطع المستوطنات وأميركا تجمد قانون تجريم الاستيطان

الصين تدعو ترامب إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

إحباط محاولة تفجير ضخم في بنغازي

إعتذر بوتين من الرياضيين الروس.. والسبب؟!

وزير صهيوني: اطلاق اي صاروخ من لبنان يعني الحرب

وزير العدل: معايير قوانين حقوق الانسان في ايران تتطور باستمرار

العبادي: لا ينبغي للخلافات السياسية التاثير على التنمية الاقتصادية

بالصور.. معارضون سوريون يفترشون الأرض في سوتشي!

الأکثر مشاهدة