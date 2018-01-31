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الداخلية اللبنانية: جهوز القوائم الانتخابية الاولية للمقيمين وغير المقيمين

الداخلية اللبنانية: جهوز القوائم الانتخابية الاولية للمقيمين وغير المقيمين
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، في بيان اليوم، عن "جهوز القوائم الانتخابية الاولية وكذلك القوائم العائدة للناخبين الذين اختاروا الاقتراع في الخارج، عملا بالمواد 32 و33 و34 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44 تاريخ 17/6/2017.

العالم - لبنان

وارسلت نسخا عن القوائم الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي.

وعلى ضوء ذلك، يدعى الناخبون المقيمين وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتبارا من الاول من شهر شباط 2018 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للاحوال الشخصية www.dgps.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الاولية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وكذلك على الخط الساخن في وزارة الداخلية والبلديات رقم 1766.

وسيطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الاول من شباط 2018 حتى الاول من اذار 2018 ضمنا الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل في قيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او رفع خطأ في اسمه او لاي سبب آخر.

علما ان المديرية العامة للاحوال الشخصية قد أصدرت أقراصا مندمجة تحتوي القوائم الانتخابية الاولية لكل دائرة انتخابية ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 35,000 ل.ل".
 

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