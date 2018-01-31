وزير العدل: معايير قوانين حقوق الانسان في ايران تتطور باستمرار

العالم - إيران

واعرب آوايي اليوم الاربعاء خلال لقائه سفير اندونيسيا "اكتاوينو عليم الدين" عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين ايران و اندونيسيا و دعا الى تمتين هذه العلاقات على مختلف الاصعدة الحقوقية والقضائية.

واكد ان دين الاسلام يجسد الرحمة و الكرامة واحترام الانسان، واضاف انه و قبل أن تشكل الاجهزة الغربية المعنية بحقوق الانسان فإن المجتمعات الاسلامية كانت ولازالت تحترم حقوق الانسان وحتي حقوق الحيوانات والاشجار.

ودعا الى تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية لعرض صورة واضحة عن الاسلام و اهتمامه بحقوق الانسان.

من جانبه قدم اكتاوينو عليم الدين خلال هذا اللقاء تقريرا حول العلاقات الحقوقية والقضائية بين البلدين وعقد اجتماعات مشتركة في مجال حقوق الانسان الى جانب العلاقات السياسية والبرلمانية الثنائية.

و اشاد بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية الفاعل في مكافحة تنظيم الإرهاب والقضاء عليه معتبرا ذلك يصب لصالح دول المنطقة والعالم الاسلامي.

واشار الى تفقده عدد من السجون الايرانية، واصفا المعايير المتعلقة بحقوق الانسان في هذه السجون بما فيها تأهيل السجناء خلال فترة السجن، بانها مناسبة ودعا الى اقامة العلاقات بين الاجهزة التخصصية لدى البلدين والافادة من خبرات ايران في هذا المجال.

