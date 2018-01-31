الصين تدعو ترامب إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

العالم- أسيا والباسفيك

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ في تصريح صحفي عن أمل بلاده في أن "يتمكن الجانب الأمريكي من التخلي عن ذهنية الحرب الباردة للعمل في إطار من الاحترام المتبادل من أجل حل الخلافات بشكل ملائم والحفاظ على النمو المتواصل للعلاقات الصينية الأمريكية".

من جهته أكد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ أن المصالح المشتركة للولايات المتحدة والصين "أكثر أهمية بكثير من خلافاتهما"، مضيفا أن إقامة بكين علاقات مستقرة مع واشنطن "كذلك من مصلحة العالم بأسره".

وفي خطابه الموجه إلى الكونغرس قال ترامب إن روسيا والصين تمثلان خصمين يهددان "مصالح واقتصاد وقيم الولايات المتحدة".

المصدر: أ ف ب