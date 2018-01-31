البث المباشر
مراسل العالم: ارتفاع حصيلة غارات طيران العدوان على مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران الى 17 شهيدا ونحو 20 جريحا
مراسل العالم: عشرات القتلى والجرحى بصفوف مرتزقة العدوان اثر احباط هجومهم تجاه منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "الملاحمة وعطشانة شرقية" بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرية مسعدة وجبل طويل وخفية وقلعة ميرزا في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع جبهة النصرة
مراسل العالم: الجماعات المسلحة في قرية حرش الحرية تخرق اتفاق تخفيض التوتر وتستهدف مدينة البعث بريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة
الاتحاد الأوروبي: ندعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا نرى حلا غيره
الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بتبة الجملي بقيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن
مستوطنون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية ياسوف جنوب نابلس
شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان السعودي على جسر العفرة في مديرية القفلة بعمران

الصين تدعو ترامب إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

الصين تدعو ترامب إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

انتقدت السلطات الصينية عقلية "الحرب الباردة" التي تنتهجها الولايات المتحدة بعد أن أدرج الرئيس ترامب الصين على قائمة البلدان التي تهدد القيم الأمريكية في خطابه حول حالة الاتحاد.

العالم- أسيا والباسفيك

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ في تصريح صحفي عن أمل بلاده في أن "يتمكن الجانب الأمريكي من التخلي عن ذهنية الحرب الباردة للعمل في إطار من الاحترام المتبادل من أجل حل الخلافات بشكل ملائم والحفاظ على النمو المتواصل للعلاقات الصينية الأمريكية".

من جهته أكد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ أن المصالح المشتركة للولايات المتحدة والصين "أكثر أهمية بكثير من خلافاتهما"، مضيفا أن إقامة بكين علاقات مستقرة مع واشنطن "كذلك من مصلحة العالم بأسره".

وفي خطابه الموجه إلى الكونغرس قال ترامب إن روسيا والصين تمثلان خصمين يهددان "مصالح واقتصاد وقيم الولايات المتحدة".

المصدر: أ ف ب

روابط ذات صلة

ما هو رد بكين على "تقرير الكرملين" الأمريكي؟

ترامب: موسكو وبكين تهددان اقتصادنا وقيمنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيران تضبط أطنانا من المواد المنتجة للمخدرات في الخليج الفارسي

الإعدام لاثنين والمؤبد لـ 19 مع إسقاط جنسية 47 في البحرين

قلق بالغ في الاتحاد الأوروبي حول السودان.. ما السبب؟!

رئيس اركان العدو الاسرائيلي: سنكبد حزب الله خسائر فادحة

قنص ثلاثة جنود للعدوان السعودي بجيزان و 17شهيد وعشرات الجرحى بعمران

فيتامينات تساعد على التخلص من الاكتئاب الشتوي!

شاهد.. بوتين يتفقد سيارات الإرهابيين المستعملة في سوريا

الفوائد المذهلة لماء الخيار 

تحرش جماعي في جدة.. واعتقال 7 مشتبه بهم

خلافات تقسم البرلمان العراقي!   

دول أوروبية تقاطع المستوطنات وأميركا تجمد قانون تجريم الاستيطان

الصين تدعو ترامب إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

إحباط محاولة تفجير ضخم في بنغازي

إعتذر بوتين من الرياضيين الروس.. والسبب؟!

وزير صهيوني: اطلاق اي صاروخ من لبنان يعني الحرب

وزير العدل: معايير قوانين حقوق الانسان في ايران تتطور باستمرار

العبادي: لا ينبغي للخلافات السياسية التاثير على التنمية الاقتصادية

بالصور.. معارضون سوريون يفترشون الأرض في سوتشي!

هل تعلم لماذا يكسر القاضي سن قلمه بعد الحكم بالاعدام؟

مقتل مرتزقة السعودية بعمليات وكسر زحف لهم بلحج والبيضاء

الأکثر مشاهدة