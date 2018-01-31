الفوائد المذهلة لماء الخيار 

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وإضافة إلى قدرة الخيار على حرق الدهون، هناك لائحة طويلة من الفوائد الأخرى لماء الخيار، التي تساعد الناس.

فكيف تعدّون ماء الخيار؟ اغسلوا وقطّعوا خيارة مزروعة زراعة عضوية وأضيفوها إلى وعاء يحتوي على ليترَيْنِ من الماء. احتفظوا بماء الخيار في البراد مدَّة ساعة أو ساعتين واستهلكوه بارداً.

وبحسب موقع “صبايا ستايل”، فقد أشارت “الجمعية الأميركية لأمراض القلب” إلى أنّ أمراض القلب هي القاتل الأول في أميركا. ولعلَّ أفضل طريقة لحماية صحة القلب هي اعتماد خطة غذائية صحية.

إنّ ماء الخيار مفيد جداً عندما يصل الأمر إلى تخفيض ضغط الدم وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بمرض القلب. فهذا الشراب المنعش يؤمن للعضلات كل العناصر الغذائية الضرورية، وشرب كوبين من ماء الخيار يجعل من السهل عليك أن تقوِّيها لا سيما إذا كنت تمارس الرياضة. كما أنَّ ماء الخيار يقي ويعالج مرض السكري والزهايمر وأمراض العيون والشرايين وغير ذلك. الخيار غنيٌّ بمضادات الأكسدة التي تعزِّز وظيفة الدماغ وتقلِّل من الضغط النفسي وتمنع الإصابة بأمراض مرتبطة بالعمر.

إضافة إلى حماية القلب، نجد أنّ الخيار غني بالفيتامين “K” الأساسي لتقوية العظام. إنّ تقوية عظامكم تحميكم من ترقّق العظام الذي تشيع الإصابة به كثيراً هذه الأيام. وترقّق العظام يسبّب أوجاعاً للظهر ويزيد من خطر التعرض للكسور.

والخيار مفيد أيضاً للبشرة بسبب احتوائه على السليكايت “silicate” الذي يرطّب البشرة ويهدِّئها. كما أنّ وصفة ماء الخيار تساعد على الوقاية من ظهور البثور وتحمي البشرة بسبب غناها بمضادات الاكسدة. .

إضافة إلى كل ذلك، يعتبر الخيار شرابا ًمزيلاً للسموم من الجسم كما أنه يساعد على إزالة السموم المتراكمة في جسمكم.

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