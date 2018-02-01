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افراج مشروط عن رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا

افراج مشروط عن رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أمرت محكمة في اسطنبول الاربعاء بالافراج المشروط عن تانر كيليتش رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا الموقوف منذ حزيران/يونيو 2017، في محاكمة تثير هواجس ازاء احترام حقوق الانسان في تركيا وانتقادات اوروبية.

العالم- تركيا

واستقبل قرار المحكمة بعاصفة من التصفيق فيما احتفلت عائلة كيليتش والقريبون منه وفق مراسلة فرانس برس.

ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة مؤكدة في المقابل انه لا يزال يتعين بذل جهود من اجل تبرئته من هذه القضية.

وكيليتش متهم بالانتماء الى حركة الداعية فتح الله غولن الذي تحمّله انقرة مسؤولية محاولة الانقلاب صيف 2016، لكنه ينفي هذا الاتهام.

ومثل كيليتش عبر الدائرة المغلقة من ازمير (غرب) ويحاكم مع عشرة ناشطين حقوقيين اخرين بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا اديل ايسير والمواطن الالماني بيتر شتويدتنر والناشط السويدي علي الغراوي. وجميعهم متهمون بمساعدة ثلاث "منظمات ارهابية" هي حركة غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة يسارية متطرفة.

وصدر قرار بالافراج المشروط عن المتهمين العشرة الآخرين في القضية في تشرين الاول/اكتوبر، بعدما كانوا اوقفوا بغالبيتهم خلال مشاركتهم في ندوة في اسطنبول في تموز/يوليو الماضي.

المصدر: فرانس برس

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