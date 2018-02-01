الكشف عن اتفاق "عراقي-تركي" لمحاربة حزب العمال.. هذا توقيتها!

العالم - العراق

وقال البياتي وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "العراق اتفق مع تركيا على طرد حزب العمال الكردستاني، من سنجار والشريط الحدودي مع سوريا، في عملية عسكرية تنطلق الربيع المقبل، بعد ذوبان الثلوج".

واضاف ان "الاتفاق جاء بعد موافقة تركيا، على تسليم الدواعش المطلوبين للقضاء العراقية الذين يتخذون من تركيا ملاذاً آمننا لهم إلى العراق".

وبين ان "الاتفاق تضمن أيضاً تنظيم معبر فيشخابور الجديد، ومد انبوب النفط من الموصل إلى تركيا دون العبور في مساحة منطقة كردستان وانسحاب القوات التركية من بعشيقة بشكل كامل".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش اوغلو، كشف انه عرض خلال زيارته الاخيرة الى بغداد على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مقترحاً تركياً لتنفيذ عملية عراقية - تركية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار غرب الموصل.

واوضح اوغلو إن "تركيا والعراق تجريان محادثات من أجل القيام بعملية مشتركة ضد وجود حزب العمال الكردستاني المحظور في سنجار في العراق"، مبيناً أن "هذه القضية هي واحدة من قضايا اخرى ناقشناها في العراق".

وأضاف أن "حزب العمال الكردستاني لا يختلف عن داعش، ودعونا للتعاون ضد هذا التهديد"، مشيراً إلى أن "المسؤولين العراقيين أكدوا لنا أنهم سيحكمون سيطرة وأمن الحدود السورية على طول منطقة سنجار، وسيوقفون تماما تسلل حزب العمال الكردستاني وحزب الشعب".

وتابع: "أبلغنا الجانب العراقي بمنحهم كل الدعم اللازم في جهودهم، ونبذل قصارى جهدنا لتنظيف العراق من كل الإرهابيين".

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