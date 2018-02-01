البث المباشر
السلطات النيجيرية:مقتل 4 أشخاص واصابة 44 آخرين بتفجير استهدف مخيما للنازحين في مدينة مايدوغوري شمال شرق البلاد
محمد علي الحوثي:يجب وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الاعمار ومنع اي اعتداء على اليمن ووضع اي ملف مختلف عليه للاستفتاء
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن:نحن مع العودة لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنيه والاحتكام لصندوق الانتخابات
مراسل العالم:مقتل واصابة اكثر من 25 من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قياديون باستهداف القوات اليمنية لهم في لحج
مراسل العالم: استشهاد طفل باطلاق "جبهة النصرة" عدّة قذائف صاروخية على بلدة سعسع بريف دمشق الجنوبي الغربي
مراسل العالم: احباط عدة محاولات لمرتزقة العدوان التقدم بإتجاه جبل ام الرياح بعسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من نوع قاهر m2 على اجتماع لقيادات العدوان في المهاشمة بمديرية خب والشعب بالجوف
حماس تؤكد ان ادراج هنية على قائمة الارهاب الاميركية لن يثنيها عن خيار المقاومة
حزب الله: تصريحات ليبرمان تعبير جديد عن اطماع "اسرائيل" المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه
وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع: نشكك بمصداقية أية معلومة تقدمها الدول المحاصرة لقطر بما في ذلك ما يتعلق بايران

10 فوائد مذهلة قد تجهلها عن شرب الماء الدافئ!

10 فوائد مذهلة قد تجهلها عن شرب الماء الدافئ!
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

يعي الكثيرون فوائد شرب الماء لجسم الإنسان، وأنه يتعين على الشخص تناول ما يتراوح بين 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على الصحة بشكل عام. لكن ما قد لا يعرفه الكثير منّا هو أن تناول الماء الدافئ وخاصة في الصباح يُعد علاجاً صحياً شاملاً للعديد من الأمراض.

العالم - منوعات

إليكم في ما يلي 10 فوائد مذهلة لتناول الماء الدافئ المائل للسخونة، ستجعلكم تحرصون على تناوله طوال اليوم، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- تهدئة الجيوب الأنفية

يخفف البخار المنبعث من الماء الساخن انسداد الجيوب الأنفية والصداع المصاحب لالتهابها، كما أن شرب الماء الساخن يمنع تراكم المخاط.

2- تحسين أداء الجهاز الهضمي

يعزز شرب الماء الساخن يوميا من أداء الجهاز الهضمي، حيث إن مرور المياه من خلال المعدة والأمعاء يجعل الجهاز الهضمي رطبا وأكثر قدرة على التخلص من الفضلات.

3- تهدئة الجهاز العصبي

يعمل شرب الماء الساخن على تهدئة الجهاز العصبي الأمر الذي يجعل الشعور بالألم أقلّ، خاصة لدى من يعانون من التهاب المفاصل.

4- علاج الإمساك

رغم أن الإمساك يعد مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، إلا أن شرب كوب من الماء الساخن يساعد الأمعاء في الانقباض والتخلص من الفضلات.

5- إنقاص الوزن

يساعد تناول كوب من الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون صباحاً في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم، مما يعطيه القدرة على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم وبالتالي إنقاص الوزن بفاعلية.

6- تنقية الجسم من السموم

يُنشّط تناول الماء الدافئ بشكل يومي الغدد الصماء في الجسم الذي يفرز بشكل سليم العرق الذي يخلصه من السموم.

7- مسكن طبيعي للألم

يزيد شرب الماء الدافئ من تدفق الدم إلى الأنسجة، مما يسمح للعضلات بالاسترخاء، وهذا يخفف جميع أنواع الألم من آلام المفاصل لتقلصات الطمث، وغيرها.

8- النوم بشكل جيد

إذا كان لديك صعوبة في النوم، فعليك بتناول كوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش، إذ سيساعدك ذلك على النوم بشكل أسرع.

9- تخفيف الإجهاد

إذا كنت تعاني من ضغوط العمل، فعليك بتناول الماء الدافئ لتخفيف مستويات الإجهاد بالجسم.

10- ترطيب الجسم

يحافظ شرب الماء الدافئ طوال اليوم على رطوبة الجسم، مما يقيك من مشاكل جفاف الجسم التي تتمثل في زيادة معدل ضربات القلب، الغثيان، التعب والصداع.

217

تصنيف :

روابط ذات صلة

3 أوقات شرب الماء فيها يفتك بـ الدهون.. تعرف عليها

في هذه الاوقات شرب الماء يفتك بالدهون..

هل يجب شرب الماء أثناء تناول الطعام؟

فوائد شرب الماء الساخن.. لا تُحصى!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نشرة بانوراما.. ترامب وحال الإتحاد.. تصاعد وتيرة المعارك في عفرين

14 قتيلا في مواجهات محلية في وسط نيجيريا

مقتل عسكريين في انفجار لغم في مالي

وزارة العدل الاميركية تعدل عن اعادة محاكمة سناتور نيوجيرسي

رئيس أوزبكستان يقيل رئيس جهاز الأمن القومي من منصبه

الكونغو: احتجاز ضابط متمرد في تنزانيا ومحاولات لتسلمه

حزب الله يتعهد بالدفاع عن حقوق لبنان في حقول النفط والغاز البحرية

الجيش الجزائري يقضي على احد مسؤولي الدعاية في القاعدة

قوات موالية للإمارات تسيطر على مدينة عتق بشبوة اليمنية

ما هي شروط أنصارالله للعودة إلى طاولة الحوار والمصالحة اليمنية؟

تل أبيب تطلب توضيحات من سفيرة ايرلندا حول مشروع قانون ضد المستوطنات

سامح شكري من بروكسل.. التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يدعم الأمن والاستقرار

وزير الخارجية الألماني ينتقد الكيان الاسرائيلي بشدة

الرئيس الفرنسي يصل إلى تونس

5 أطعمة تحمي طفلك من المرض في فصل الشتاء!

الصهاينة يعرقلون مناقشة مقاطعة بضائع المستوطنات في إيرلندا

افراج مشروط عن رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا

الكشف عن اتفاق "عراقي-تركي" لمحاربة حزب العمال.. هذا توقيتها!

10 فوائد مذهلة قد تجهلها عن شرب الماء الدافئ!

حيلة سهلة لتلميع الأواني والأطباق!

الأکثر مشاهدة