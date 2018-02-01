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5 أطعمة تحمي طفلك من المرض في فصل الشتاء!

5 أطعمة تحمي طفلك من المرض في فصل الشتاء!
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

السنوات الأولى من عمر طفلك مهمة جدا لبناء جهازه المناعي. وغالبا ما تنتشر الفيروسات في فصل الشتاء وتلحق المرض بالاطفال.

العالم منوعات

وبغية تفادي الامراض وتقوية الجهاز المناعي وضمان صحة جيدة للاطفال، نقدم لكل أمّ أهم 5 أنواع من الفاكهة والخضار التي يجب ادخالها الى النظام الغذائي خصوصا في فصل الشتاء.

قبل أن يمرض طفلك في الشتاء... احرصي على إطعامه 5 أنواع من الفاكهة والخضار.

 

الشمندر السكري

لا تهمل هذه الأغذية في فصل الشتاء...والسبب؟

-        يعالج مرض الأنيميا أو فقر الدم

-        يحتوي على مضادات الأكسدة الضرورية لدعم الجهاز المناعي

-        يقوي الهيكل العظمي، لاحتوائه على معادن طبيعيّة

-        يزيد تدفق الدم إلى خلايا الدماغ ممّا يزيد من التركيز والإدراك

-        يطرد السموم من الجسم

-        يساعد الجسم على تكوين خلايا جديدة

 

الليمون أو البرتقال

        يخفض خطر الإصابة بالسمنة

-        يحفّز تكاثر خلايا الأمعاء، ويحفّز عمل إنزيماتها

-        تعمل الزيوت الأساسيّة الموجودة في الليمون كمضادات بكتيريّة وفطريّة وفيروسيّة

-        يعوّض الفيتامين "ج " في حالات البرد

 

الخرما أو الكاكا

-        تحارب البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي

-        تعالج الكثير من حالات التهاب المثانة والمسالك البولية

-        تقوي جهاز المناعة وتنقي الجسم من السموم

-        تعالج التبول اللا إرادي

الكيوي

-        مصدر رئيسي لفيتامين "سي "

-        تستخدم جذور الكيوي في علاج الحكّة وحساسيّة الجلد

-        يحافظ على صحة الشعر

-        يسيطر على إنتاج الدهون الزائدة

-        يحفز نمو الخلايا الجديدة في طبقات الجلد

-        يمنع خطر الاصابة بالرّبو

الكرنب الأجعد

-        يعمل على تقوية الجهاز المناعي

-        يفقد الوزن الزائد

-        يعالج مرض الإمساك

-        يحتوي على نسبة عالية من الماء (92%)

-        يحتوي على المواد المغذية للدم

سارعي لادخال هذه الاطعمة في نظامه الغذائي قبل فوات الأوان!

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