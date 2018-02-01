5 أطعمة تحمي طفلك من المرض في فصل الشتاء!

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وبغية تفادي الامراض وتقوية الجهاز المناعي وضمان صحة جيدة للاطفال، نقدم لكل أمّ أهم 5 أنواع من الفاكهة والخضار التي يجب ادخالها الى النظام الغذائي خصوصا في فصل الشتاء.
قبل أن يمرض طفلك في الشتاء... احرصي على إطعامه 5 أنواع من الفاكهة والخضار.
الشمندر السكري
لا تهمل هذه الأغذية في فصل الشتاء...والسبب؟
- يعالج مرض الأنيميا أو فقر الدم
- يحتوي على مضادات الأكسدة الضرورية لدعم الجهاز المناعي
- يقوي الهيكل العظمي، لاحتوائه على معادن طبيعيّة
- يزيد تدفق الدم إلى خلايا الدماغ ممّا يزيد من التركيز والإدراك
- يطرد السموم من الجسم
- يساعد الجسم على تكوين خلايا جديدة
الليمون أو البرتقال
يخفض خطر الإصابة بالسمنة
- يحفّز تكاثر خلايا الأمعاء، ويحفّز عمل إنزيماتها
- تعمل الزيوت الأساسيّة الموجودة في الليمون كمضادات بكتيريّة وفطريّة وفيروسيّة
- يعوّض الفيتامين "ج " في حالات البرد
الخرما أو الكاكا
- تحارب البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي
- تعالج الكثير من حالات التهاب المثانة والمسالك البولية
- تقوي جهاز المناعة وتنقي الجسم من السموم
- تعالج التبول اللا إرادي
الكيوي
- مصدر رئيسي لفيتامين "سي "
- تستخدم جذور الكيوي في علاج الحكّة وحساسيّة الجلد
- يحافظ على صحة الشعر
- يسيطر على إنتاج الدهون الزائدة
- يحفز نمو الخلايا الجديدة في طبقات الجلد
- يمنع خطر الاصابة بالرّبو
الكرنب الأجعد
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي
- يفقد الوزن الزائد
- يعالج مرض الإمساك
- يحتوي على نسبة عالية من الماء (92%)
- يحتوي على المواد المغذية للدم
سارعي لادخال هذه الاطعمة في نظامه الغذائي قبل فوات الأوان!