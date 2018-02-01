5 أطعمة تحمي طفلك من المرض في فصل الشتاء!

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وبغية تفادي الامراض وتقوية الجهاز المناعي وضمان صحة جيدة للاطفال، نقدم لكل أمّ أهم 5 أنواع من الفاكهة والخضار التي يجب ادخالها الى النظام الغذائي خصوصا في فصل الشتاء.

قبل أن يمرض طفلك في الشتاء... احرصي على إطعامه 5 أنواع من الفاكهة والخضار.

الشمندر السكري

لا تهمل هذه الأغذية في فصل الشتاء...والسبب؟

- يعالج مرض الأنيميا أو فقر الدم

- يحتوي على مضادات الأكسدة الضرورية لدعم الجهاز المناعي

- يقوي الهيكل العظمي، لاحتوائه على معادن طبيعيّة

- يزيد تدفق الدم إلى خلايا الدماغ ممّا يزيد من التركيز والإدراك

- يطرد السموم من الجسم

- يساعد الجسم على تكوين خلايا جديدة

الليمون أو البرتقال

يخفض خطر الإصابة بالسمنة

- يحفّز تكاثر خلايا الأمعاء، ويحفّز عمل إنزيماتها

- تعمل الزيوت الأساسيّة الموجودة في الليمون كمضادات بكتيريّة وفطريّة وفيروسيّة

- يعوّض الفيتامين "ج " في حالات البرد

الخرما أو الكاكا

- تحارب البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي

- تعالج الكثير من حالات التهاب المثانة والمسالك البولية

- تقوي جهاز المناعة وتنقي الجسم من السموم

- تعالج التبول اللا إرادي

الكيوي

- مصدر رئيسي لفيتامين "سي "

- تستخدم جذور الكيوي في علاج الحكّة وحساسيّة الجلد

- يحافظ على صحة الشعر

- يسيطر على إنتاج الدهون الزائدة

- يحفز نمو الخلايا الجديدة في طبقات الجلد

- يمنع خطر الاصابة بالرّبو

الكرنب الأجعد

- يعمل على تقوية الجهاز المناعي

- يفقد الوزن الزائد

- يعالج مرض الإمساك

- يحتوي على نسبة عالية من الماء (92%)

- يحتوي على المواد المغذية للدم

سارعي لادخال هذه الاطعمة في نظامه الغذائي قبل فوات الأوان!